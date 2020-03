Der ARD-Sonntagabendkrimi spielt ja selten dort, wo die meisten Leute wohnen, wo das Geld nicht so reichlich, sondern eher knapp ist. Unternimmt ein Tatort doch einmal den Ausflug in Milieus, die medial nicht gerade zu viel repräsentiert werden, kann es leicht so unangenehm werden – wie vor zwei Wochen in Ludwigshafen. Da wird dann lustvoll in dem Schmutz gebadet, als den man sich diese vorstellt.



In diesem Sinne ist die neue Kölner Folge Niemals ohne mich (WDR-Redaktion: Götz Bolten) dann beinahe eine Überraschung. Sie spielt zumeist unter Leuten, die auf Transferleistungen angewiesen sind, und tut das, ohne Abwertung zu performen. Dafür werden mehr oder weniger unauffällig Merksätze aus der Empirie eingeflochten: "In Deutschland zahlt nur jeder vierte Unterhaltspflichtige den vollständigen Betrag für die eigenen Kinder", sagt jemand vom Jugendamt.



Das Opfer vons Janze ist eine Mitarbeiterin von diesem Jugendamt, die auf den Namen Monika Fellner (Melanie Straub) hörte und als harte Hündin galt, wie man so sagt. Die Fellnerin stieg den Säumigen schon mal aufs Dach – was dieser Tatort (Buch: Jürgen Werner, Regie: Nina Wolfrum) wörtlich nimmt.



Monika Fellner stattet dem nicht zahlenden, an der Steuer vorbei dazu verdienenden, von Frau und Kind getrennt lebenden Stefan Krömer (Gerdy Zint) einen Besuch vor malerischer Kulisse ab – im Hintergrund füllt der Kölner Dom das Bild mit seiner ganzen Wucht. Das ist natürlich etwas albern, aber interessant aus einem anderen Grund: Das Opfer wird noch in Action gezeigt und erst nach acht Minuten umgebracht. Was eindeutig mehr Verbindung zu dem Fall schafft, als wenn die Leiche in den ersten dreißig Sekunden irgendwo rumliegen würde.



Mit dieser für den Kölner Standard-Tatort doch relativ ausführlichen Einführung ist der Ton gesetzt. Das Verdächtigenballett tanzt hier in voller Pracht um Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Fab Five Freddy (Dietmar Bär) herum, und das lange Zeit auch noch, ohne den Odeur der potenziellen Täterschaft zu verlieren.



Neben Stefan Krömer, der die Fellnerin vom Dach zu schmeißen drohte und sonst auch nicht den Eindruck vermittelt, zu den allerentspanntesten Zeitgenossen zu zählen, wären das: Rainer Hildebrandt, den Uwe Schneider wieder mal als Don Quijote des sozialen Aufstiegs spielt, der was zu verschweigen (schwarz verdientes Geld) und verlieren hat (die Kinder). Mit Hildebrandt setzt der Film ein, er ist auf Hartz IV angewiesen, seit die Frau sich getrennt hat und mit den Kindern in die, das sind so etwas arg krasse Kontraste, Top-Pool-Villa von ihrem Chef gezogen ist.



Die dritte Kandidatin ist Ingrid Kugelmeier (Anna Böger), eine Kollegin der Toten, der die finale Abmahnung drohte, weil sie – anders als die rigorose Fellner – schon mal Augen zugedrückt hatte bei der Mittelvergabe. Neben den dreien beschäftigt außerdem Erik Siepen (Orlando Lenzen) die Ermittlungen. Der lebt als Vater von Tülay Firats (Yeliz Simsek) Baby in der gleichen Wohnung, ohne die Vaterschaft aber einzugestehen (damit das Amt zahlt).