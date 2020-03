Wer die Bundesliga liebt und den Tatort schaut, wird die neue Ludwigshafener Folge Leonessa (SWR-Redaktion: Ulrich Herrmann) interessiert zur Kenntnis nehmen. Denn es gibt Dialogmaterial, das auf die "Causa Hopp" (Der Spiegel) verweist. Wenn es am Ende ums Motiv geht, ist hier nämlich von der "Hure" die Rede, auf die im Zeichenarsenal zur Hopp-DFB-Eskalation als "Maximalbeleidigung" zurückgegriffen werden kann.



In diesem Tatort soll der Begriff so krass beleidigen, dass darauf keine Spielunterbrechung, sondern gar ein Mord folgt. Was eben vor dem Hintergrund semantischer Diskussion von Stadiontransparenten die Frage aufwirft, warum das Wort überhaupt in der Lage ist, solche negativen Emotionen freizusetzen. Auf der Suche nach einer Antwort stößt man auf einen hartnäckigen Sexismus – auf eine Abwertung, die sich in dem Wort ablagert wie Tee in einer Kanne, in der man das Getränk seit einem Vierteljahrhundert kocht. Anders gesagt: Würden Attributierungen als "Sexarbeiterin" oder noch besser als "Freier" mit dem gleichen Affekt verbunden werden können?

Wohl kaum. Tot ist in Leonessa jedenfalls ein Kneipier namens Hans Schilling. Kein Sympathieträger, wie sich später herausstellt. Der Verdacht hängt früh an einer Gruppe von drei Jugendlichen. Sie stammen aus armen Verhältnissen, weshalb zumindest Vanessa (Lena Urzendowsky) und Leon (Michelangelo Fortuzzi) sich via App prostituieren. Auch mit dem Ziel, aus der Welt herauszukommen, in denen die eigenen Eltern kein Vorbild sind. Bei Samir (Mohamed Issa), dem Dritten im Bunde, ist es der große Bruder, der schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wie man so sagt.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110".

Man kann an der Darstellung dieses Milieus in Leonessa (Drehbuch: Wolfgang Stauch) gut studieren, warum es mit dem gesellschaftlichen Miteinander zwischen den verschiedenen Klassen nicht so weit her ist in unserem schönen Deutschland. In einer noch aufzubauenden Sammlung mit Exponaten bürgerlicher Verachtung von sozial niedriger gestellten Menschen wäre diese Tatort-Folge ein Schmuckstück, das in einer eigenen Blackbox im Dauerloop laufen müsste.

Wie sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) etwa vorsichtig herangeräuscht an den runtergekommenen Neubaublock, in dem die Probleme wohnen, das ist ein hübsches Bild für das unangenehme Schichtenbewusstsein, von dem der Film durchgedrungen ist. Die Bildbearbeitung stellt alle Filter auf trist (Kamera: Cornelia Janssen), damit im entsetzten Blick der hier fremden Kommissarin schon der Vorwurf an die Architektur stecken kann – als ob der Modernismus des Massenwohnungsbaus Schuld an gesellschaftlichen Schieflagen wäre.

Wichtig ist Leonessa bei seinem Ausflug ins Unterprivilegierte auch, dass alles so bleibt, wie es ist. Vanessa befriedigt Männer oral gegen Geld, um sich den Traum von einer Selbständigkeit zu erfüllen. Was natürlich, wir sind hier nicht in Amerika, unmöglich zugelassen werden kann von Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter). Die weist präventiv schon mal darauf hin, dass an diesem Geld auf ewig das Sperma der Disqualifikation klebt: "Du machst mit dem Geld keinen Laden auf, ohne ständig daran zu denken, wie du es verdient hast."

Und damit es dazu nie kommen wird, schmeißt das Mädchen im Finale die Kohle dann unmotiviert aus dem Fenster – in Leonessa ist die Welt noch in Ordnung, insofern der Schambefehl aus der sogenannten bürgerlichen Mitte der Gesellschaft etwas gilt. Von Vanessas Spendierhosen profitiert der Film umgehend, insofern er geil Bilder von oben machen kann, in denen Nachbarn begierig die Scheine aufsammeln und anfangen, sich darum zu prügeln. Da möchte man gleich die Serviette aus dem von Uroma geerbten Ring nehmen, um sich die Mundwinkel sicherheitshalber noch mal abzuputzen: Haben diese Leute mit ihren Schecks vom Arbeitsamt denn gar keine Kinderstube?

Die Kirsche auf diesem Stück Schwarzwälder Kirschtorte an Widerlichkeiten ist freilich besagtes Finale. Der Film (Regie: Connie Walther) legt Starless von The Unthanks auf, in dem sich Tasten-, Blas- und Streichinstrumente melancholisch umschleichen wie drei Katzen, die am Ende eines müden Tages von Herrchen gestreichelt werden wollen. Dazu singt eine traurige Frauenstimme von "grey hope" und "old friend charity" (die es bei diesen Armen ja dummerweise nicht gibt).

Das Tempo wird auf Zeitlupe verlangsamt, was den Vorteil hat, dass die beiden Kommissarinnen immer schon zu spät kommen werden, um Schlimmeres zu verhindern – dass Vanessa ihr Geld aus dem Fenster wirft und Leon, der seines für Vanessa gespart hat, vom Hochhaus springt. Lena "Ich hasse es, Straftaten zu verfolgen, die ich hätte verhindern können" Odenthal ahnt das dann zwar doch noch irgendwie, kann aber nur noch fassungslos aufs Dach treten. Und damit sich das mit der endkrassen Fassungslosigkeit dem Publikum auch wirklich mitteilt, wechselt Leonessa für die Nahaufnahme der aufgelösten Kommissarin noch mal ins Schwarzweiß.