Hinweis: Dieser Text ist eine erweiterte Fassung der Besprechung aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT.



Das größte Problem mit Star Wars ist, dass sich dieses Franchise permanent selbst hinterherrennt. Jeder neue Film der Serie muss immer Bezug auf die glorreiche Vergangenheit nehmen, um die vielen Fans nicht zu vergraulen, aber gleichzeitig auch schon mal etwas Neues wagen, um nicht langweilig und redundant zu werden. Dass dieses Spannungsverhältnis für alle Beteiligten fürchterlich anstrengend ist – sowohl für Filmschaffende als auch Filmschauende –, konnte man an den letzten Kinofilmen der dritten Star-Wars-Trilogie beobachten. Erst wurden die alten Filme fast eins zu eins nacherzählt (Das Erwachen der Macht), dann wurde alles infrage gestellt, was Star Wars zu sein hat (Die letzten Jedi), und schlussendlich wurde sehr ungeschickt versucht, alle Widersprüche zu reparieren (Der Aufstieg Skywalkers).

Das ist bei The Mandalorian anders, der neuen Star-Wars-Serie und zugleich dem Kronjuwel des Stramingdienstes Disney+, der am 24. März in Deutschland startet und jede Woche eine neue der insgesamt acht Folgen von The Mandalorian online stellt. Allein die erste Episode wird auch im deutschen Free-TV auf ProSieben gezeigt, zur besten Sendezeit am Sonntagabend, eine kuriose Werbemaßnahme.



Dass es die erwähnten Probleme von Star Wars bei The Mandalorian nicht gibt, liegt daran, dass die Serienmacher Jon Favreau und Dave Filoni sehr gut verstehen, was den ursprünglichen Charme von Star Wars ausgemacht hat. Zugleich haben sie sich dennoch (oder gerade deshalb?) für ihr Projekt der in den Filmtrilogien alles übergreifenden Geschichte der Skywalker-Familie entledigt und den Kampf der Rebellion gegen das Imperium in den Hintergrund verbannt. Kurz gesagt: Niemand will in dieser Serie irgendwelche Superwaffen in die Luft jagen, keiner fragt, wer jetzt eigentlich wessen Vater ist. Und die Macht der Jedi kommt zwar vor, aber in geschrumpfter Form und eher mit humoristischem Effekt.

Heimlicher, ach was, ganz offensichtlicher Star der Serie ist Baby Yoda, eine sehr niedliche Babyversion jener Spezies, der Meister Yoda aus der Star-Wars-Urtrilogie angehört. Eigentlich will man das an dieser Stelle nicht verraten, weil es sich technisch gesehen um einen Spoiler handelt und weil der erste Auftritt des kleinen Mannes erfreulich überraschend daherkommt. Aber sind wir ehrlich, es weiß sowieso schon jeder Bescheid, der genügend Zeit im Internet verbringt. The Mandalorian ist in den USA im November 2019 angelaufen, und Baby Yoda (in bester Star-Wars-Tradition eine kleine animatronische Puppe, Kostenpunkt fünf Millionen Dollar) ist längst Popkultur-Phänomen und Meme geworden.



Im ersten Moment will man das als lustigen Nebeneffekt abtun. Aber im Angesicht der nun eröffneten Streaming-Wars, dem Kampf der Plattformen um das größte Publikum, scheint die Netzkultur und damit eine Figur wie Baby Yoda eine noch größere Bedeutung zu gewinnen – um für die entsprechende Aufmerksamkeit zu sorgen.



Ist er nicht süß? Baby Yoda, frisch aus seinem Kinderwagen gesprungen. © Lucasfilm/​Disney+

Dieses Baby jedenfalls soll der titelgebende Mandalorianer, ein Kopfgeldjäger und Angehöriger einer Kriegerkaste, die niemals ihre Helme abnimmt (unter dem des Helden steckt Pedro Pascal), an die Überreste des zerschlagenen Imperiums ausliefern. Genauer: an eine Art imperialen Ex-General, den Werner Herzog spielt (wir befinden uns in der Chronologie der Filmerzählung in der Zeit nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter).



Doch auch der Kopfgeldjäger, der selbst früh zu einem Waisen geworden ist, kann sich der Niedlichkeit des einsamen Babys nicht erwehren und begibt sich mit dem Wesen auf die Flucht durch das Universum. Dass der Mandalorianer das Kind einerseits beschützen will, andererseits aber eben der absolut Falsche für den Job ist – er ist halt ein Killer, kein Beschützer –, daraus zieht die Serie Spannung und Humor zugleich. Ungläubig schaut man zu, wenn er das Kind einmal in seinem Schiff zurücklässt und alleine loszieht oder ein anderes Mal das Baby auf eine tödliche Mission mitnimmt. "Mando! Ein bisschen mehr Fürsorge bitte", will man da dem Bildschirm entgegenbrüllen. Aber an irgendwas muss die Figur ja wachsen auf ihrem Weg zu einem sehenswerten Finale.

Noch etwas Überraschendes geschieht in dieser Serie, was mit der Story an sich nichts zu tun hat: The Mandalorian verlässt in den mittleren Folgen der ersten Staffel das Terrain des seriellen Erzählens und verwandelt sich in eine Art adventure-of-the-week-show, in einen Space-Western mit in sich geschlossenen Abenteuern. Ab dann erinnert die Serie eher an Klassiker des linearen Fernsehens aus den Achtziger- und Neunzigerjahren, an Shows wie A-Team, MacGyver, Star Trek: The Next Generation und Doctor Who. Jede Woche reitet unser Space-Cowboy in ein neues Dorf ein und begegnet einem neuen Bösewicht. Nur hat er halt ein süßes Alien-Baby dabei.

Star Wars war ja selbst immer inspiriert von den Geschichten, die George Lucas liebte, an die Abenteuer von Flash Gordon, an die Fliegerkämpfe alter Weltkriegsfilme. Han Solo und die Jedi-Ritter hätte es ohne Western und Samurai-Filme nie gegeben. Da entspricht The Mandalorian natürlich vollkommen dem Charme der ursprünglichen Filme. Und ist dann doch aber viel kleiner und humorvoller angelegt, als man es in den vergangenen Jahren von Star Wars gewohnt war. Als hätten sich die Serienmacher einfach dem Zwang verweigert, etwas Großes, Episches zu machen, einfach nur, weil es Star Wars ist. Das kann man mutig nennen. Allerdings hat Disney einfach auch schon furchtbar viel ausprobiert, um den Schatz zu verwerten, auf dem der Konzern mit Star Wars sitzt. Vorerst bleibt einem nur übrig, das Motto der Mandalorianer-Kaste zu zitieren: This is the way. Die zweite Staffel der Serie ist bereits in Auftrag gegeben.

Die erste Episode von "The Mandalorian" läuft am 22. März um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zum Start von Disney+ am 24. März werden auf dem Streamingportal die ersten beiden Folgen der Serie abrufbar sein, ab dem 27. März folgt dann jeweils freitags eine neue Folge.