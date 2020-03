Am Anfang von Sandra Kaudelkas Dokumentarfilm Wagenknecht wird eine Interviewsituation im Büro der Linken-Politikerin gezeigt. Der Frager will vor der Bundestagswahl 2017 wissen, ob eine Annäherung zwischen SPD und Linken nicht auch an ihrer Person scheitere. Eine Lesart, die Sahra Wagenknecht ins Politisch-Taktische zu rationalisieren versucht, indem sie auf die inneren Widersprüche der Sozialdemokratie zu sprechen kommt. Woraufhin der Interviewer sagt, sie stelle das Inhaltliche immer vor das Persönliche. Was wiederum Wagenknecht zu der Bemerkung treibt: "Was heißt persönlich? Ich bin doch kein unerträglicher Mensch, ich finde mich eigentlich ganz nett."

Die Auskunft markiert den Ausgangspunkt für das filmische Porträt einer Frau, die das Inhaltliche früh über das Persönliche zu stellen gelernt hat. In einer Szene kurz darauf befragt ein Kind die Politikerin – warum sie nicht gern in den Kindergarten gegangen sei. Wagenknecht erzählt von Hänseleien, vom Ausgeschlossenwerden, weil sie nicht so blond und hell ausgesehen habe wie der Rest, weshalb sie sich mit vier in die Welt der Bücher geflüchtet habe. Das sei spannender gewesen, als im "Sandkasten" zu spielen.



Der Sandkasten, in dem Wagenknecht die Politikerin beobachtet, ist der Berliner Politikbetrieb, ist die eigene Partei, in der ein Machtkampf herrscht zwischen Vorsitz und Fraktion. Die in dieser Hinsicht interessanteste Beobachtung ist eine Fraktionsklausur in Potsdam, auf der der Film zuschaut, wie entschieden die Parteichefin Katja Kipping ihren leutselig-uninformiert wirkenden Kollegen Bernd Riexinger an den wartenden Fernsehkameras vorbeilotsen will. Wie später beim Pressestatement Kipping nach außen rutscht, um nicht neben Wagenknecht stehen zu müssen, und wie diese wiederum Riexinger die Begrüßung abschneidet, schließlich sei die Fraktion Gastgeber.

Kaudelka hat mit dem Zeitraum ihres Projekts von außen betrachtet Glück. Der Film setzt ein im Bundestagswahlkampf 2017, in dem die bei der Basis bekannte und populäre Wagenknecht als Zugpferd ihrer Partei durchs Land reist. Er führt über das gute Wahlergebnis der Linken, das freilich vom Erfolg der AfD überschattet wird, zum Leipziger Parteitag 2018, auf dem die Konflikte eskalieren, und dem Start der Sammlungsbewegung Aufstehen im Herbst. Als Schlusspunkt dient Kaudelka Wagenknechts Rückzug vom Fraktionsvorsitz im Frühjahr 2019, der mit dem Dauerstress begründet wird, den der Film zeigt.

Es ist also viel los, womöglich so viel wie nie in der Karriere der Sahra Wagenknecht: Popularität und Machtverlust liegen nah beieinander. Im harten Slang politischer Politikbeschreibung müsste man wohl vom Scheitern der Protagonistin sprechen, den Wagenknecht dokumentiert: gegen die AfD (die größte Oppositionspartei wird und nicht "kleingehalten" werden kann, wie Oskar Lafontaine an einer Stelle fordert), in der Partei (wo sie den Fraktionsvorsitz schließlich aufgibt), mit der Aufstehen-Bewegung (die bis heute keine Relevanz entfaltet hat).

Nur findet Kaudelkas Film für die Beschreibung des Trubels nicht die passende Einstellung. Der Film ist nah bei Wagenknecht, weshalb er auf viele Momente des Abgeordnetenlebens trifft, die nicht spezifisch sind für die eigensinnige Politikerin. Auch wenn Journalistenfragen wie "Pürieren oder Stampfen, wie machen Sie denn ihre Kartoffelsuppe?" oder die Bitte, für die Fotostrecke der Bunten in einer Picknickinstallation zu posieren, bei der dem Inhaltlichen verpflichteten Wagenknecht noch einmal besonders dämlich wirken.