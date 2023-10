Der US-Schauspieler Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. "Wir sind am Boden zerstört, vom Tod von Matthew Perry zu erfahren", teilte die Film- und Fernsehgesellschaft Warner Brothers mit. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans." Der Schauspieler sei "ein wahres Geschenk für uns alle" gewesen.



Wie die Los Angeles Times zuvor aus Kreisen von Strafverfolgungsbehörden zitierte, wurde Perry leblos in einer Badewanne in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Zeitung sowie dem Promi-Newsportal TMZ zufolge gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen.

Weltweite Berühmtheit durch Hauptrolle in "Friends"

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Polizei sei kurz nach 16 Uhr Ortszeit benachrichtigt worden. Den Namen Perrys bestätigte er nicht. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte einen "Wassernotfall".



Perry wurde in den Neunzigerjahren durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie Friends weltberühmt. Die Serie lief zwischen 1994 und 2004 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zusammen mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer gehörte Perry zu den sechs Hauptfiguren von Friends.

Die Serie erreichte schnell Kultstatus und wurde mit Dutzenden Preisen ausgezeichnet, darunter einem Emmy. Auch Perry war fünfmal für den Emmy nominiert, gewann die Trophäe aber nicht. Neben Friends war er auch in Filmen wie Fools Rush In – Herz über Kopf an der Seite von Salma Hayek oder Keine halben Sachen mit Bruce Willis zu sehen.

Perry litt an Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit

Perry wurde im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf, ehe er nach Los Angeles zog. Sein Vater war ebenfalls Schauspieler, seine Mutter eine Journalistin und einst Pressesprecherin des damaligen kanadischen Regierungschefs Pierre Trudeau. Bevor sich Perry für die Schauspielerei entschied, machte er sich noch im Teenageralter einen Namen als Tennisspieler in Kanada.

Der Schauspieler litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und hatte mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken. In seinen 2022 erschienen Memoiren Friends, Lovers and the Big Terrible Thing schrieb der Schauspieler, er sei 65 Mal durch den Entzug gegangen. TMZ und der LA Times zufolge wurden beim Fund seiner Leiche keine Drogen gefunden.