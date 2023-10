Es gab diesen einen immer wiederkehrenden Gag in der Sitcom Friends, der streng genommen gar nicht lustig war, sondern ziemlich traurig. Chandler Bings Freunde wussten nie, was er eigentlich beruflich macht. Er ging ja jeden Tag in irgendein Büro, um irgendwas zu arbeiten, aber all das blieb doch sehr schleierhaft. Auch wir Zuschauer wussten nie so richtig, womit Chandler sein Geld verdiente, bei den anderen Fünf war das immer klar, da gehörte der Job zur Charakterbeschreibung: Joey war ein erfolgloser Schauspieler, Ross machte was mit Dinosauriern, Monica war Köchin, Phoebe eine Masseurin, die lieber Folksängern wäre, und Rachel arbeitete in der Modebranche. Aber Chandler?