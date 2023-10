Prominente Freunde und Weggefährten haben Abschied vom plötzlich verstorbenen Hollywoodstar Matthew Perry genommen. "Wir sind schockiert und zutiefst betrübt über das Ableben unseres geliebten Freundes Matthew", schrieben die Friends-Mitschöpfer Marta Kauffman und David Crane sowie der ausführende Produzent Kevin Bright in einer gemeinsamen Erklärung. "Er war immer der lustigste Mensch im Raum."

Morgan Fairchild, die in Friends die Mutter des von Perry verkörperten Chandler spielte, schrieb auf X, sie sei "untröstlich über den frühen Tod meines 'Sohnes'". Der Verlust eines "so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock", fügte sie hinzu. "Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater."

Fairchild hatte auch mit Matthew Perrys Vater, dem Schauspieler John Bennett Perry, in mehreren Fernsehserien zusammengearbeitet.

An dieser Stelle ist ein externer Inhalt eingebunden Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Weiter

Maggie Wheeler, die in Friends Chandlers Freundin Janice spielte, schrieb: "Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen bereitet hast, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, sehr gesegnet."

Erinnerungen an gemeinsame Schulzeit

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau äußerte sich bestürzt. Trudeau ging mit Perry zusammen zur Grundschule, Perrys Mutter arbeitete als Pressesprecherin für Trudeaus Vater Pierre Trudeau während dessen Zeit als Premierminister. "Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen gebracht hat", schrieb Trudeau auf X. "Danke für die vielen Lacher, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen."



An dieser Stelle ist ein externer Inhalt eingebunden Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Weiter

Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow erinnerte sich auf Instagram daran, wie sie den damals noch unbekannten Perry im Sommer 1993 bei einem Theaterfestival im Bundesstaat Massachusetts kennengelernt habe. Er sei lustig, süß und angenehm im Umgang gewesen. "Wir fuhren hinaus, um in Bächen zu schwimmen, tranken Bier in der örtlichen College-Bar und küssten uns in einem Feld im langen Gras. Es war ein magischer Sommer", schrieb Paltrow. "Ich bin heute super traurig, wie so viele von uns. Ich hoffe, dass Matthew endlich seinen Frieden gefunden hat. Das hoffe ich wirklich."