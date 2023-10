Der Tatort ist mehr als 50 Jahre alt und jede Woche wie neu. Und man muss ihn dann doch wieder innig mögen, wenn nach einer Reihe mittelmäßiger oder auch nicht mal mittelmäßiger Folgen mit einem Mal die Sonne scheint. Die Münchner Folge Königinnen (BR-Redaktion: Cornelius Conrad) ist ziemlich genau das, was gutes Fernsehen auf diesem Sendeplatz sein kann: leicht onkeliges Traditionsbewusstsein in putzmunter.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht".

Das zeigt sich schon am makabren Running Gag der Folge, deren Leiche bis kurz vor Schluss keine ist, weil Josef Gehrling, der Präsident des ausgedachten Bavaria-Bunds, von einem Bolzenschussgerät verletzt im Koma liegt. Der Gerichtsmediziner Dr. Steinbrecher (Robert Joseph Bartl) ist untröstlich, weil er seines Amtes nicht walten kann – damit er den Körper aufschneiden könnte, müsste Gehrling tot sein. Am Ende, wenn die Geräte dessen Herzstillstand per Dauerton durchfiepen, steht Steinbrecher in schwarzem Mantel und mit schwarzem Hut in der Tür wie Freund Hein, der grimme Schnitter.

Gehrling war der Zampano eines Vereins, der bayerische Landwirtschaft über Produktköniginnen vermarktet. Meerrettich, Milch, Mehl und für was hier nicht alles jungen Frauen Schärpen umgehängt werden, um "Region" zu performen. Der feine Witz, mit dem auf dieses Treiben geschaut wird, verdankt sich dem Umstand, dass die Absurdität der "Königinnen" für die Beteiligten alltägliches Geschäft ist. Sylvia, die Chefin des Organisationskomitees, spricht die jungen Frauen etwa nur in ihren Rollen an – als Mehl, Milch oder Meerrettich.

Das Treffen aller Produktköniginnen ist im Tatort der Saisonhöhepunkt der PR-Bemühungen. Es gibt einen Markt und am Ende wird entschieden, welche zwölf Frauen es in den Kalender als "Königinnen zum Anbeißen" geschafft haben. Der gewöhnliche Sexismus im Titel führt auf die Spur fürs Motiv: Gehrling hat seine Macht benutzt, um die jungen Frauen sexuell zu belästigen. MeToo in München.

Der Ivo (Miro Nemec) und der Franz (Udo Wachtveitl) verbringen den gesamten Fall auf dem ländlichen Marktgelände, zum Teil auch Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer), der die Befragung der Frauen flirtig-lächelnd absolviert, aber immer auf den Dienst verweist. Ein künstliches Setting, das mühsam wirken könnte, weil der Ivo und der Franz halt dauernd von A nach B rennen, um die nächste Verdächtige zu befragen. Was aber in der gut gelaunten, leicht ironischen Kulisse funktioniert.

Das hat auch damit zu tun, dass Königinnen die Existenz der Produktvertreterinnen ernst nimmt (Drehbuch: Robert Löhr). So erklärt Toni (Lilly Wiedemann), die Kemptener Honigkönigin, den beiden Polizisten einmal, welche Karrierechancen die lächerlich wirkende Schärpe einer jungen Frau vom Lande verspreche. Die Auftritte sind mit Kontakten und Sichtbarkeit verbunden, die sonst schwer zu organisieren wären.

Regisseur Rudi Gaul, der schon mit seinem Stuttgarter Tatort-Debüt Videobeweis einen herausragenden ARD-Sonntagabendkrimi hingelegt hat, gelingt das Kunststück, die konventionelle Anlage des Falls elegant zu entstauben. Schon die Besetzung mit den leicht aus der Zeit gefallenen Schauspiellegenden Wolfgang Fierek (als Zampano Gehrling) und Veronica Ferres (als OK-Chefin Sylvia) ist ein Coup und ein schöner Kontrast zu den ebenfalls gut besetzten jüngeren Darstellerinnen (Casting: Franziska Aigner).