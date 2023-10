Ob es die Sorge gebe, dass die Eskalation im Nahen Osten den Krieg in der Ukraine in den Hintergrund treten lasse? Die Frage mag furchtbar anmuten und drängt sich doch auf. Kurz vor dem Eröffnungsempfang nimmt sich Daria Buteiko, eine der Organisatorinnen des Ukrainian Film Festival, das bis 29. Oktober in Berlin läuft, noch die Zeit für ein Interview. Man befände sich nicht in einem Konkurrenzkampf, antwortet Buteiko auf die eingangs gestellte Frage. "Natürlich bekommen wir mit, dass der russische Angriffskrieg in den Medien im Lauf der Zeit an Aktualität verliert", sagt Buteiko. Vielleicht werde er irgendwann auch gar keine Nachricht mehr sein, weil sich in diesem Krieg scheinbar alles wiederhole. "Aber wir kämpfen dafür, dass er nicht aus dem allgemeinen Gedankenhorizont verschwindet", sagt Buteiko. "In der Ukraine sterben jeden Tag weiter Zivilisten. Deshalb ist es umso dringlicher, das ukrainische Kino nach Berlin zu bringen." Immer wieder spricht Daria Buteiko von Aufgabe, Verantwortung, kultureller Front, kulturellem Widerstand. Worte, die man auch in den Gesprächen und Diskussionen des Abends hören wird.