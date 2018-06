5/14

Dawin Meckel: Patrick B. Mitchell in seinem Apartment im Leland Hotel. Das 1927 eröffnete Hotel wurde nach dem Cadillac Gründer Henry M. Leland benannt. Seine besten Tage hat es längst hinter sich. Patrick lebt seit acht Monaten dort und arbeitet als Rezeptionist in einem teuren Hotel gegenüber. Sein Arbeitgeber zahlt ihm nicht mal seine Krankenversicherung, er würde gern studieren, kann sich aber die Studiengebühren nicht leisten. Er besitzt 22 Kreditkarten, was seiner Meinung nach normal ist in den USA, hat seine Finanzen nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Detroit, April 2009, USA