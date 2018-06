Eigentlich kaum zu glauben, wie einfach sich ein Picasso bisweilen stehlen lässt. In der französischen Hauptstadt Paris genügt es manchmal schon, eine Scheibe einzuschlagen, um Kunstwerke aus einem Museum zu klauen – ohne dass die Alarmanlage anschlägt. Zuletzt so geschehen in der Nacht zum Donnerstag, als ein einzelner Mensch durch ein Fenster in das städtische Museum für Moderne Kunst einstieg und ein Vorhängeschloss knackte – am Morgen fehlten neben einem hundert Jahre alten Gemälde von Picasso vier Bilder von Matisse, Braque, Modigliani und Léger. Schätzwert zusammen 90 bis 100 Millionen Euro, die Ermittler sprachen zuvor von 500 Millionen Euro . Damit war es einer der größten Kunstdiebstähle aller Zeiten.

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie in der Nacht ein Mensch durch das Fenster steigt und in dem städtischen Museum in der Nähe des Eiffelturms verschwindet. Morgens um kurz vor Sieben, vor Öffnung des Museums, fällt einem Mitarbeiter der Diebstahl auf. Viel mehr sickert zunächst nicht durch, aber die Nachricht von der eingeschlagenen Scheibe und einer Rekordbeute im Wert einer halben Milliarde Euro in einer der wichtigsten Kunstsammlungen der Stadt reicht, um erneut Fragen nach der Sicherheit in französischen Museen aufzuwerfen.

An Silvester hatten Kunstdiebe, ebenfalls nachts, aus einem Museum in der Hafenstadt Marseille ein Gemälde von Edgar Degas gestohlen, eine Leihgabe des Musée d'Orsay in Paris. Das Bild mit dem Titel Les choristes wird auf 800.000 Euro geschätzt. Der Staatsanwalt sprach von einem "internen Sicherheitsproblem", ohne dies näher auszuführen.

Mitte September fiel im Schloss Versailles auf, dass im Südflügel zwei massive Bronzevasen fehlen, und zwar möglicherweise schon seit Mitte August. Die Vasen sind sechzig Zentimeter hoch und je fünfzehn Kilogramm schwer, wie es in der Diebstahlsanzeige hieß. Unter einem T-Shirt haben sie sich vermutlich nicht hinaustragen lassen, trotzdem gibt es keine Spur.

Im Juni war aus dem Pariser Picasso-Museum ein Skizzenbuch des spanischen Meisters entwendet worden, das aus der Zeit von 1917 bis 1924 stammte und auf drei Millionen Euro geschätzt wird. Laut Museumsleitung war an der Vitrine nur eines von zwei Schlössern zugesperrt, der Dieb konnte sich also einfach bedienen. Gewerkschaftsmitglieder warfen der Chefetage vor, schon "seit langem" gewusst zu haben, dass die Vitrine nicht richtig schließe. Sie habe die Sicherheitslücke "vernachlässigt".

Die Fotos der jetzt gestohlenen Meisterwerke wurden unverzüglich in die weltweite Datenbank der internationalen Polizeibehörde Interpol eingespeist, in der schon 26.000 verschwundene Kunstwerke aufgelistet sind. Pigeon aux petits pois von Picasso, La pastorale vom französischen Maler Henri Matisse, L'olivier près de l'Estaque von seinem Landsmann Georges Braque, La femme à l'éventail vom italienischen Maler Amedeo Modigliani und Nature morte, chandeliers von Fernand Léger aus Frankreich gehören nun dazu.

Ob sie jemals gefunden werden, ist aber fraglich, denn wie der Degas aus dem Musée d'Orsay sind sie viel zu bekannt für den Weiterverkauf. Polizei und Kunstkenner gehen davon aus, dass in vielen Fällen reiche Kunstsammler einen Diebstahl in Auftrag geben, um ihre Sammlungen zu erweitern – und die Bilder dann wegschließen.