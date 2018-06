1/4 © Art Basel 2/4 © Art Basel 3/4 © Art Basel 4/4 © Art Basel

Inhalt Seite 1 — Nicht nur große Kunst kann große Kunst sein Seite 2 — Auf einer Seite lesen

In der Mitte liegt ein riesengroßer Darm. Zumindest etwas, das daran erinnert: 120 Meter lang schlängelt sich ein weißer, aufgeblasener Schlauch von zweieinhalb Metern Durchmessern durch die Halle der Art Unlimited . Der Schlauch mit dem Titel Ikurriña Quarter stammt von dem spanischen Künstler Sergio Prego und ist eine von insgesamt 56 Arbeiten internationaler Künstler, die auf der Art Unlimited, einer der wichtigsten Sektionen der Art Basel , präsentiert werden. Wie der Name suggeriert, ist die Art Unlimited eine Plattform für besonders große und raumgreifende Kunstwerke, die die Möglichkeiten einer herkömmlichen Messekoje überschreiten. Viele der Arbeiten wurden eigens für diese Sektion geschaffen.

Im Fall von Pregos aufgeblasenem Schlauch tritt man eingangs durch einen Schlitz, der ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit einem menschlichen Körperteil hat. Die erste, etwas irritierende Enge überwunden, befindet man sich im Inneren der weißen, aus einer lichtdurchlässigen aufgeblasenen Membranwand bestehenden Installation. Nun schlendert man durch die Röhre bis man am Ende – als würde man seine eigene Geburt nacherleben – mit etwas Gequetsche wieder nach außen schlüpft. Das wirkt alles ein bisschen wie ein Spielplatz. Zugleich aber erlebt man 120 Meter lang auch eine beeindruckende ästhetische Erfahrung: Obwohl nur etwas Luft und eine dünne Kunststoffhaut zwischen einem selbst und der Halle sind, kommt man sich vor wie in einer anderen Umgebung fern allen Messetrubels. Die Länge des Schlauchs und sein sanftes Licht vermitteln ein Gefühl von Unendlichkeit und Ruhe.

Auf der Art Unlimited, die zum 11. Mal im Rahmen der wohl weltweit wichtigsten Kunstmesse stattfindet, werden auf 17.000 Quadratmetern Skulpturen, Wandbilder, Fotoserien, Videos und Performancekunst präsentiert. Neben dem selbstreferentiellen Spiel mit Raum und Form und der leiblich-sinnlichen ästhetischen Erfahrung, ist der Umgang mit Material auffällig: Bei vielen Arbeiten bildete nur wenig Material oder ein einzelnes skulpturales Modul den Ausgangspunkt, das in mehrfacher Wiederholung zu architektonischen Großkonstruktionen entfaltet wurde, wie der Kurator Simon Lamunière beschreibt. Als Beispiel nennt er den französischen Architekten Yona Friedman (Jahrgang 1923), der mit seiner Arbeit ville spatiale (kamel mennour, Paris) eine visionäre Raumstadt aus modularen und flexiblen Einzelteilen konstruiert hat.

Ein anderes Beispiel und zugleich sicherlich einer der Höhepunkte der Art Unlimited ist die Installation The Pipeline Field des deutschen Künstlers Michael Beutler (Bärbel Grässlin, Frankfurt am Main / Christian Nagel, Berlin). Beutler hat die aufwändige Arbeit binnen fünf Tagen in Basel hergestellt: Unzählige Rohre aus Tetrapackbahnen liegen neben- und übereinander zu einem Nest zusammen und präsentieren sich gemeinsam wie eine Landschaft aus stillem Industriematerial. Inspiriert wurde Beutler dazu von einem Hafen in Rotterdam, wo solche Pipelines funktionslos herumlagen. Die Ruhe und Ungewissheit des Ortes und der Dinge – ob die Pipelines noch in Betrieb waren oder nicht, war dort nicht klar – hat Beutler in seiner Installation eingefangen. Zwar kommt die Stille durch den regen Messebetrieb nicht ganz herüber, die in dem Werk enthaltene Spannung zwischen Stillstand und Produktion und der künstlerisch überzeugende Gesamteindruck dagegen schon.

Im Unterschied zu dieser gehaltvollen Arbeit sind andere nur effektvoll, ja effekthascherisch, und lassen dabei aber einen künstlerischen oder erkenntnisbezogenen Mehrwert vermissen. Große Kunst ist eben nicht gleich große Kunst. Bei einigen Arbeiten bleibt man nach einem ersten Staunen ernüchtert zurück. Ein Publikumsrenner in dieser Hinsicht ist das 17-minütige Video Solo des amerikanischen Sound- und Videokünstlers Christian Marclay (White Cube, London): Hierin spielt eine schöne junge Frau auf einer E-Gitarre und setzt sie dabei als Masturbationsinstrument ein. Sound und Sex werden hier synchronisiert, das Musikinstrument wird vermenschlicht. Das Video ist sexy, jedoch in seinem Gehalt zu simpel. Besucher aber wird es vermutlich genug anziehen, genauso wie jene Installationen, bei denen man anstehen muss. Vielen scheint schon dies ein Garant dafür zu sein, es sehen zu müssen. Die Spiegel-Licht-Installation von Yayoi Kusama (Gagosian, New York) ist auch solch ein Fall: mehr Magie als Mehrwert.

Zum Glück gibt es andere Positionen, die herausragend sind – und dies nicht nur in quantitativer Hinsicht, wie etwa von Dan Flavin, Marijke van Warmerdam, Doug Aitken, Rosa Barba, David Maljkovic und dem kurz vor Beginn der Art Basel verstorbenen Künstler Sigmar Polke . Bei all diesen Arbeiten sind Doppel- beziehungsweise Innen- und Außenansichten sowie die Reflexion mit dem umgebenden Raum integraler Bestandteil der Werke. "Der Raum beeinflusst die Sicht, und die Sicht beeinflusst den Raum", schreibt Lamunière dazu im Unlimited-Katalog, der in limitierter Auflage erschienen ist. "Indem der Betrachter mit einbezogen wird, laden ihn die Projekte in ihre eigene Realität ein, wobei sie ihren eigenen Raum reflektieren und befragen."