Die Goldenen Zwanziger Jahre, das war die Zeit der Zigarettenspitzen, der Boas und der Stirnbänder, des Swing und des Charleston. Und es war auch die Zeit der Ozeandampfer und Luxusliner. Mit dem Schiff nach New York zu fahren war ein Aufbruch in eine neue Welt – in edlem Ambiente.

In puncto Luxus und Annehmlichkeiten versuchten die Reedereien sich gegenseitig zu überbieten: Ob Ballsäle, Fitnessstudios und Gewächshäuser, – was es auf dem Festland gab, das sollte auch auf dem Atlantik niemand entbehren müssen. Filmgrößen und Künstler wie Edith Piaf, Cary Grant und Henry Fonda genossen diesen Luxus – sie alle reisten auf großen Dampfern der 1920er Jahre.

Diese Welt des noblen und gehobenen Reisens ist es, die Lothar und Cornelia Wanders fasziniert. Sie handeln mit Antiquitäten der besonderen Art: mit Mobiliar und Services von alten Grandhotels, ehemaligen Luxusschiffen und Fernreisezügen, die bekannte Designer aus der Zeit des Jugendstils, des Art déco und des Bauhaus entwarfen. Es war die Zeit, als sich nur die Upperclass diese Reisen leisten konnte: Im Orient-Express oder auf großen Schiffen traf man den Hochadel samt Dienern und Zofen.

Bevor Lothar Wanders begann, mit Porzellan und Silber von Luxusschiffen zu handeln, überquerte er viele Male selbst den Ozean auf großen Dampfern. Er fuhr bei der Hamburg-Amerika- Linie, dem Norddeutschen Lloyd (erst 1970 fusionierten der Norddeutsche Lloyd und die Hamburg- Amerikanische Packetfahrt- Actien-Gesellschaft (Hapag) zur Hapag-Lloyd AG) sowie bei der Hamburg Süd. Das war in den 1950er und 1960er Jahren.

Damals gab es noch die Linien, die zu festen Zeiten von Hamburg nach New York fuhren – über Le Havre und South Hampton. Heute ersetzen Flüge

diese Art des Reisens. Vergleichbar mit den heutigen Ferienfahrten der Aida sind diese Ozeanfahrten nicht.

"Ich war damals im First Class- Servicebereich tätig, wo ich automatisch mit der feinen Ausstattung in Berührung kam. Weil mich das auch nach meiner Zeit auf See mehr und mehr faszinierte, hatte meine Frau die Idee, einen Handel zu eröffnen, der meine ehemalige Seefahrtszeit widerspiegelt", erzählt Wanders, der studierter Betriebswirt ist. "Wichtig ist mir, dass die Gegenstände, die ich suche, auch wirklich den Atlantik überquerten. Alle müssen den alten Schiffs-Stempel haben und die über Jahrzehnte gewachsene Patina aufweisen."

Denn solche Details bestätigen, dass sie damals tatsächlich und ausschließlich für die Passagierschifffahrt hergestellt wurden und während der Reisen auf den entsprechenden Schiffen benutzt wurden. Heute ist Wanders 71 Jahre alt und blickt noch immer begeistert auf seine Zeit auf See zurück: "Es war eine spannende Zeit, und ich habe unheimlich viel gesehen. 1959, kurz vor der Machtübernahme von Fidel Castro, saßen wir auf Kuba 14 Tage im Hafen fest. Ich habe die Wirren vor Ort miterlebt."