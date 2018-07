"Wer stickt, spinnt nicht", formulierte einmal der frühere Direktor des Museums für Moderne Kunst, Jean-Christophe Ammann. Da hielt er die Laudatio für den an Jochen Flinzer verliehenen Barlach-Preis. Der 1959 geborene Künstler ist mit seinen Stick-Arbeiten bekannt geworden: Auf der Vorderseite seiner Leinwände und Paravents herrscht Ordnung, auf der Rückseite kalkuliertes Chaos aus losen Fäden. Es schien im Jahr 1996 ungewöhnlich, dass sich ein Mann einer durch die Geschichte als brav und typisch weiblich geltender Technik bediente. Der heute an der Akademie für Bildende Künste in Nürnberg lehrende Flinzer ist zwar in seiner Konsequenz eine Ausnahme, doch gab und gibt es bekannte Künstler und Künstlerinnen, die Nadel und Faden in die Hand nehmen, im Orient sticken lassen oder einen Computer zum Stricken, Sticken und Wirken programmieren. Louise Bourgeois, Rosemarie Trockel , Alighiero e Boetti sind nur einige Beispiele mit so unterschiedlichem Antrieb wie Ergebnis.

Was also können die Nadel-Arbeiten im weitesten Sinne künstlerisch anders ausdrücken und transportieren als Malerei oder Skulptur, Video oder Fotografie? Dabei fällt zumeist der kritische Subtext auf, der den fein gestichelten Botschaften mitgeliefert wird und zugleich jede Art von Petit Point heftig gegen den Strich bürstet. Der 1971 geborene italienische Shootingstar Francesco Vezzoli setzt sich sarkastisch mit dem Starkult und der Mediengesellschaft auseinander. Dazu appliziert er seinen gemalten oder auf Stickgewebe gedruckten Madonnen und Held(inn)en aus dem Showbusiness und der Kunstgeschichte Pailletten, glitzernde Steine und metallische Fäden. Romy Schneider lässt er smaragdgrüne Krokodilstränen weinen, und Greta Garbo schluchzt sich ein blutrotes Tränenmeer aus den Augen.

Die fast an Kitsch grenzenden Demaskierungen des Idolkults sind in seinem Fall zugleich auch ein deutlicher Hieb gegen die katholische Kirche. Immerhin predigten ihre Potentaten in den über die Jahrhunderte in Nonnenklöstern kostbar bestickten Gewändern Schuld und Sühne. Das Multitalent Vezzoli bezeichnet sich als "leidenschaftlichen Handwerker" und gibt nichts aus der Hand. "Vor Jahren", sagte er in einem Interview, "habe ich einmal versucht, einen Assistenten für die Stickarbeiten anzustellen. Es war ein Desaster." Da hatte der bis zu seinem Tod im Jahr 1994 unter dem Künstlernamen arbeitende Alighiero e Boetti ein ganz anderes Verhältnis zur Produktion seiner in allen Farben leuchtenden gestickten Weltkarten und Buchstabenbilder. Er ließ in Asien arbeiten. Ganze Manufakturen stickten sozusagen gegen den Mythos des einsam in seinem Atelier wirkenden Künstlers an. Das war ein Konzept, mit dem er dem Betrachter die Augen über die Kostbarkeit und Sinnlichkeit des Materials seine naturwissenschaftlichen und territorialen Bestandsaufnahmen von Kontinenten, den längsten Flussläufen der Welt, den Sternenhimmel öffnete. Ob die Stickerinnen in Afghanistan und nach der sowjetischen Besetzung Kabuls in ihren Flüchtlingslagern dem Ansinnen des Künstlers etwas abgewinnen konnten, steht dahin. Aber sie waren ganz in ihrem Element, die handwerkliche orientalische Tradition in ihrer stofflichen und textilen Verführungskraft lebendig zu erhalten und weiter führen zu können.

Offensichtlich kann die kontemplative, auf die Hände konzentrierte Tätigkeit auch therapeutische Wirkung haben und zugleich Kunst von Weltrang hervorbringen. Die spät gewürdigte japanische, ewig jung erscheinende Yayoi Kusama (geb. 1929) hat ihre Ängste vor der Sexualität sozusagen Stich um Stich abgearbeitet. Sie nähte Tausende Phalli aus Seide und ließ sie in allen Farben Ruderboote, Leitern, Tische, Stühle, Bänke erklettern, mal lugten sie auch frech aus hochhackigen, ebenfalls handgefertigten Pumps heraus. 1993 gestaltete die Künstlerin den japanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig und hielt als lebendes Kunstwerk in ihren selbst entworfenen Kleidern mit den schwarzen "Polka Dots" auf gelbem Stoff vor ihrem psychedelisch gestalteten Gesamtkunstwerk Wache.

Im Jahr 2004 strömten 520.000 Besucher in ihre Ausstellung im Mori Museum in Tokyo. Was die 1929 geborene Künstlerin derzeit noch mit ungebrochener Frische in ihren Achtzigern anstellt — Entwürfe von Handtaschen, Kleidern, Handys, einen bemalten Museumsbus — kann man auf der Website www.yayoi-kusama.jp bewundern und auch ordern. Um ihre Objekte zu lieben, muss man es nicht wissen, aber Yayoi Kusama geht offen damit um: Sie lebt in einer Nervenheilanstalt in Tokyo, ein paar Gehminuten entfernt von ihrem Atelier.

Spät zu Ehren gekommen ist auf der anderen Seite des Globus die 2010 verstorbene französisch-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois. Auch sie bediente sich vieler Möglichkeiten und Materialien der Bildhauerei. Riesenspinnen aus Bronze und die schlanken frühen hölzernen Stelen gehören zu ihrem Werk ebenso wie die Endlosreihen von Zeichnungen, die ihre Schlaflosigkeit überbrücken halfen. Eine besondere Rolle nehmen ihre handgenähten Figurinen ein, etwa die in einander verschlungen liegende Gruppe Seven . Nackt und aus rosa Trikotstoff genäht, geben sich die sieben Puppen gegenseitig Halt. Die Weichheit des Materials unterläuft auch hier die Härte der Aussage, die sich im Fall von Louise Bourgeois lebenslang aus dem Hass gegen den Vater speiste. Dass Louise Bourgeois sich diese kleinen geschundenen Wesen von der Seele flicken konnte, hat ebenfalls mit ihrer Vergangenheit zu tun. Die Eltern betrieben eine Restaurierungswerkstatt für Tapisserien, in der sie bereits als Kind mitarbeitete. "Wollstränge bilden ein freundliches Refugium", hat sie einmal gesagt, "wie ein Spinnweb oder ein Kokon. Die Raupe holt sich die Seide aus ihrem Maul, baut sich daraus ihren Kokon, und wenn er vollendet ist, stirbt sie. Der Kokon hat das Tier aufgebraucht. Ich bin der Kokon. Ich habe kein Ich. Ich bin mein Werk".

Eine Künstlerin der jüngeren Generation wie Rosemarie Trockel, die in diesem Jahr den Kaiserring der Stadt Goslar erhält, verblüffte in den 1980er Jahren mit ihren maschinellen Strickbildern und -objekten. Da gab es gleich Missverständnisse. Man hielt sie für eine Feministin. Aber auch hier war das scheinbar so weibliche Material mit den eingewirkten Playboy-Häschen nur vorgeschoben, um mit einer gewissen Häme die Ehrpusseligkeit der Frauen der 1970er Jahre zu entlarven. Bei der 1963 geborenen englischen Künstlerin Tracey Emin war eigentlich alles klar: Sie stickte die Namen aller ihrer Lover mit Hingabe auf die Innenseite eines Zeltes. Das sorgte für einen Skandal.