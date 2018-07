"Es war ein absolutes Muss, eine Notwendigkeit, konzipiert als kulturelles Ereignis, als Fest für alle. Ich hatte Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, bis wir die erste Messe Zeitgenössischer Kunst in Madrid auf die Beine gestellt hatten." Das war 1982, und durchgesetzt hat sie die Galeristin Juana de Aizpuru, gerne auch Juana de Arco genannt. ARCO steht für ARte COntemporáneo und bedeutet gleichzeitig "Bogen". Einen Bogen spannt die Messe von der spanischen Tradition, der Klassischen Moderne mit Picasso, Miró, Julio González, bis zu ihrem Schwerpunkt zeitgenössischer Tendenzen.

Spanien war nach fast 40 Jahren Franco-Diktatur, die 1975 mit dem Tod des Generals im Bett endete, aus seiner Starre erwacht. Die madrilenische Movida sorgte für Furore. Musiker, Filmemacher, Maler und Künstler aller Art entfachten ein Feuerwerk der Kreativität. Es war nur folgerichtig, dass die bildenden Künste ein Ventil brauchten, um sich zu zeigen, um ein Publikum zu finden. Sammler zeitgenössischer Kunst gab es in Spanien fast nicht. Die Museen konservierten ihre hervorragenden Bestände alter Meister, für Neues gab es keinen Platz. Auf den Biennalen von Venedig und São Paulo durfte Spanien sich ein paar Tage lang modern und gewagt präsentieren, aber im Land selbst spielte moderne Kunst keine Rolle. Als die Galerie Theo 1971 Picassos "Suite Vollard" ausstellte, verätzten empörte Rechtsradikale die Radierungen mit Säure. Sein berühmtes Antikriegsbild Guernica wurde, als es 1981 nach Spanien kam, durch Panzerglas geschützt.

Das erste Museum für Gegenwartskunst eröffnete 1966 als private Initiative von Künstlern der Gruppe El Paso in dem Städtchen Cuenca. In ein Hochhaus im obersten Stock des Madrider Universitätsviertels hatte Franco noch 1975 die Moderne gepfercht. Zuvor war sie im Keller der Nationalbibliothek versteckt. Mit diesem Fundus wurde später das Nationalmuseum und Kunstzentrum Reina Sofía bestückt. Es muss bis heute Lücken füllen, angesichts galoppierender Preise ein teures Unterfangen. Es waren in erster Linie mutige Stiftungen – die Fundación Juan March, Joan Miro, die der Sparkasse "La Caixa" – die in Spanien begannen, in wechselnden Ausstellungen Gegenwartskunst zu zeigen.

Einer Reihe entschlossener Galeristinnen war es zu verdanken, dass die Szene Selbstvertrauen entwickeln konnte, und sich im internationalen Austausch junge spanische Künstler langsam einen Namen machten: Juana Mordó seit 1964, Elvira González mit der Galería Theo seit 1967, Juana de Aizpuru, die 1970 ihre Galerie in Sevilla gründete. Als sie 1983 auch in Madrid eine Galerie eröffnete, brodelte der Kunstbetrieb. Mordó wurde von der jungen Deutschen Helga de Alvear unterstützt und später übernommen, Soledad Lorenzo und Oliva Arauna eröffneten 1985 ihre Räume. In Barcelona gründete die Galerie Joan Prats (seit 1976) Dependancen, in Valencia startete 1985 Luis Adelantado. Zur 4. ARCO strömten nicht mehr 25.000, sondern 100.000 Besucher. Die Aufbruchstimmung der 1980er Jahre brachte Maler und Bildhauer hervor, die der spanischen Kunstszene zu internationalem Ruhm verhalfen: Miquel Barceló, Cristina Iglesias, José Manuel Broto, Juan Uslé, Jaume Plensa, Susana Solano, Juan Navarro Baldeweg. Sie sind heute über 50 und mit ihren Arbeiten im Stadtbild präsent. Iglesias gestaltete die Türen des Prado-Anbaus, Miquel Barceló die Seitenkapelle der Kathedrale von Palma de Mallorca.

Der 1957 auf Mallorca geborene Barceló darf noch immer als der erfolgreichste und international bekannteste "Nachwuchskünstler" Spaniens gelten. Als begnadetes Kind der 1980er Jahre bezeichnet ihn die Galeristin Soledad Lorenzo. Selbst in den hochkarätigen privaten Sammlungen der Unternehmer Alica Koplowitz und Juan Abelló sind seine Bilder zu finden – neben Goya und Picasso, versteht sich. Dem Sammeln von Kunst hat sich schon in jungen Jahren die Zahnärztin Pilar Citoler verschrieben. Die aus Saragossa stammende Mäzenin besitzt eine der wichtigsten Sammlungen von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, die sie bis heute mit moderner Fotografie und Videokunst fortführt. Außer den Klassikern der Fotografie zeigt sie in Wanderausstellungen Arbeiten von Chema Alvargonzález, José Manuel Ballester (Nationalpreis für Fotografie 2010), James Casebere, Cristina García Rodero, Pierre Gonnord, Candida Höfer und Javier Vallhonrat.

Als "Sammlung von Sammlungen" ließe sich das Museum beschreiben, das die Großbank Santander in Boadilla del Monte, etwas außerhalb Madrids, in ihrem neuen Firmensitz geschaffen hat. Durch die Fusion mehrerer Banken und ihrer Kunstschätze ist in den letzten 20 Jahren eine einzigartige Auswahl zustande gekommen, die mit Meisterwerken von Lucas Cranach, El Greco, Zurbarán über Sorolla und die katalanischen Modernisten bis hin zu Tàpies, Barceló, Sicilia und Abraham Lacalle reicht. Die Stiftung kauft weiter hinzu. Einen Teil ihres Budgets reserviert sie für Ankäufe auf der Arco. Skulpturen von Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Richard Serra, Anish Kapoor, Dan Graham, Richard Deacon stehen an den Wegen und Freiflächen auf dem weiträumigen Firmengelände.

Die Galeristin und Sammlerin Helga de Alvear wurde im letzten Jahr von der "ArtReview" auf Platz 71 der Power 100 aufgeführt. Alvear hat im Laufe ihres Lebens eine beeindruckende Schau zeitgenössischer Kunst zusammengetragen: über 2500 Werke von Joseph Beuys, Rebecca Horn, Helena Almeida, Louise Bourgeois, Imi Knoebel, Juan Muñoz. Sie hat diese Sammlung nach Cáceres in die Extremadura gegeben, wo ein Komplex aus historischem Gebäude und modernem Neubau die Arbeiten im angemessenen Licht präsentieren wird.