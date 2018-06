Der chinesische Künstler und Regierungskritiker Ai Weiwei darf sich nach seiner überraschenden Freilassung nicht außerhalb von Peking bewegen. Das teilte das chinesische Außenministerium mit. Zunächst hatte es geheißen, Ai stünde unter Hausarrest. Das Ministerium hat aber später seine englische Fassung der eigenen Mitteilung korrigiert.

Zuvor hatte sich Ai erleichtert über seine Haftentlassung gezeigt. "Mir geht es gut", sagte er der Nachrichtenagentur AFP in einem Telefongespräch. "Ich bin sehr glücklich frei zu sein, und ich bin sehr glücklich wieder bei meiner Familie zu sein." Über die Umstände seiner Freilassung wollte er keine genaueren Angaben machen: "Ich bin auf Kaution frei, daher kann ich keine Informationen geben." Auch der Nachrichtenagentur dpa sagte er, er könne keine Interviews geben, solange er auf sein Verfahren warte. Er sei aber "körperlich gesund".

Ai war am Mittwoch überraschend freigelassen worden. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, dies sei geschehen, nachdem er Steuervergehen gestanden habe und weil er chronisch krank sei. Er habe zudem wiederholt versprochen, seine ausstehenden Steuerschulden zu begleichen.

Der international renommierte Künstler und prominente Kritiker der chinesischen Regierung war am 3. April am Pekinger Flughafen kurz vor der geplanten Abreise nach Hongkong und Europa festgenommen worden. Der unter Diabetes leidende 54-Jährige wurde seitdem an einem unbekannten Ort festgehalten. Nur Ehefrau Lu Qing durfte ihn im Mai kurz besuchen. International war Ais Festnahme kritisiert worden.