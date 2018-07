ZEIT ONLINE: Vhils, Sie sprengen Reliefs in Hauswände. Wie funktioniert das?



Vhils: Ich meißle die Zeichnung in die Wand und bringe Sprengstoff auf die offenen Flächen auf. Dann verputze ich das Ganze wieder, sprenge es in die Luft und erhalte so das Bild.

ZEIT ONLINE: Ist es schwer für Sie, eine "Arbeitsfläche" zu bekommen?



Vhils: Es kommt darauf an. Entweder werde ich eingeladen, eine Arbeit auf einer Fassade zu realisieren oder ich stoße auf Abrisshäuser und nehme dort kleine Eingriffe vor.

ZEIT ONLINE: Begonnen haben Sie mit Graffiti. Können Sie ihre technische Entwicklung hin zum Sprengen erklären?

Alexandre Farto alias Vhils Der portugiesische Künstler Vhils wurde unter dem Namen Alexandre Farto 1987 in Lissabon geboren. Als Jugendlicher bewegte er sich in der portugiesischen Street Art Szene. 2007 zog er nach London, wo er an der Kunst- und Design-Hochschule Central Saint Martins studierte. 2009 präsentiert ihn der Galerist Steve Lazaride, der auch den Street-Art-Künstler Banksy vertritt, mit der Soloshow Scratching the Surface. Vhils seziert den Stadtraum auf eigenwillige Art. Er collagiert seine Porträts aus dick beklebten Werbetafeln und sprengt Reliefs aus Hauswänden.





Vhils: Graffitis forderten mich nicht mehr ausreichend heraus. Sie kommunizieren in erster Linie untereinander und erschließen sich nicht einfach. Im Schablonieren habe ich einen Weg gefunden, mehr Menschen zu erreichen. Als ich mit dieser Technik vertraut war, habe ich mit dem Schnitzen begonnen. Der nächste Schritt war das Sprengen.

ZEIT ONLINE: Würden Sie sagen, dass Ihre Street Art die Grenze zum Vandalismus noch mehr ausreizt?



Vhils: Ich spiele mit dem Konzept des Vandalismus. Vandalismus bedeutet ja, dass Du etwas zerstörst, ohne etwas Neues zu schaffen. Aber ich zerstöre, um etwas zu kreieren. Ich arbeite mit diesem Kreislauf aus Zerstörung und Schöpfung.

ZEIT ONLINE: Viele Ihrer Sprengkunstwerke sind Porträts. Wer sind die Menschen, die darauf zu sehen sind?



Vhils: Es sind Fremde, Alltagshelden, die in der Stadt leben. Manchmal finde ich die Menschen auf Flohmärkten. Mir gefällt die Art, wie Städte ihre Bewohner prägen und die Bewohner ihre Stadt. Daher ritze ich diese Menschen in die Stadt ein.

ZEIT ONLINE: Woher kommt Ihre Begeisterung für die Gestaltung oder Umgestaltung von Wänden?



Vhils: In meiner Heimat Portugal gab es in den Siebzigern eine Wandmalerei-Bewegung. Nach der Revolution drückten die Leute so ihre Sehnsüchte und Hoffnungen aus. Mitte der Neunziger waren sie weg, überdeckt von Werbetafeln und Graffitis. In der industriellen Gegend, in der ich aufgewachsen bin, gab es noch einige Reste davon. Das Nostalgische hat mich damals berührt. Auf der einen Seite hattest Du eine Wandmalerei, auf der anderen Seite eine große Werbetafel und dann Werbung über den Malereien und Graffiti über der Werbung etc. Diese sich überlagernden Schichten haben mich interessiert, und ich begann, darin zu graben, das Zugrundeliegende freizulegen. Eine Art zeitgenössische Archäologie. Der Versuch, ein Porträt dieser Leute zu schaffen. Das Graben durch die Schichten unter der Fassade kann auch eine Metapher sein für meine Suche nach Identität.