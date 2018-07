Fotografen lassen sich nicht gern fotografieren. Arnold Crane schaffte es trotzdem, über 30 Jahre lang im Auftrag des Moma die großen Fotografen des 20. Jahrhunderts zu porträtieren. Er war auf der Suche nach dem Wesen der Menschen hinter den Kameras. Fotografen wie Brassai zeigte er so nahe, dass man dessen Sommersprossen zählen kann. Das Foto von Man Ray entstand in so intimer Atmosphäre, dass man als Betrachter hofft, nicht zu stören. Cranes Bilder leben von seiner Kunst "wie eine Fliege an der Wand" zu verschwinden. Fotos der Berliner Ausstellung.