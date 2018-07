Ursprünglich waren Polaroids für die meisten Fotografen nicht mehr als eine Hilfestellung, um Belichtung und Einstellung zu prüfen. Inzwischen haben Künstler und Galerien den Reiz des Vergänglichen, vielleicht auch die Freude am Unikat in den quadratischen Bildern wieder entdeckt.

Die Galerie C/O in Berlin widmet ab dem 2. Juli den Polaroids von Sibylle Bergemann eine Ausstellung. Bergemann, die berühmteste Modefotografin der DDR und Mitbegründerin der Berliner Agentur Ostkreuz, hatte die Kamera auf all ihren Reisen und Modeshootings dabei.