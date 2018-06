Unter dem Einfluss von Lehrern wie Robert Rauschenberg, Willem de Kooning und Franz Kline entwickelte Cy Twombly seinen unverwechselbaren Stil – Schlieren, Kritzeleien, unfertige Skizzen und schriftähnliche Codes auf Leinwand.

Doch wie die im Schirmer/Mosel Verlag erschienen Bilder aus dem Band States of Mind zeigen, war Twomblys Kunst nicht auf Kreidekringel beschränkt; seine Suche nach den Ursprüngen der abendländischen Kultur zeigte sich auch in Fotografien und Installationen.

Am vergangenen Dienstag starb Cy Twombly im Alter von 83 Jahren in Rom.