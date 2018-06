Joel Sternfeld brachte in den 1970er Jahren neben William Eggleston und Steven Shore die Farbe in die Kunstfotografie. In seinen Bildern begegnete er den USA und ihren Bewohnern mit großer Skepsis und gleichzeitiger Sensibilität. Er zeigt verlassene Tatorte, die Space-Shuttle-Landung oder Menschen in den Leerstellen der Zivilisation – auf Parkplätzen, an Aussichtspunkten. Das Museum Folkwang zeigt ab dem 16. Juli Sternfelds erste europäische Retrospektive.