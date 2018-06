Trägt Angelina Jolie zu Hause High Heels? Und welche Kaffeetasse benutzt Olli Kahn? Mit Details aus dem Leben Prominenter lassen sich Illustrierte verkaufen und Fernsehformate füllen. Der Fotograf Niklaus Spoerri antwortet auf den medialen Starkult mit ironischen Bildern. Seit 2007 besucht er die Doubles von Prominenten in ihren Wohnungen, um diese dort zu porträtieren.

Nun ist sein Buch Who is Who? (Verlag für moderne Kunst Nürnberg) erschienen. In Zürich werden die Fotos vom 28.09. bis 8.10. 2011 gezeigt. Es folgen Ausstellungen in Bern und Nürnberg.