Der britische Künstler und Grafiker Richard Hamilton ist tot. Er starb am frühen Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren nach kurzer Krankheit, teilte die Galerie Gagosian mit, die sein Werk betreut.

Hamilton gilt als einer der Pioniere der Pop-Art: Berühmt machte ihn seine 1956 entstandenen Collage Just What Is It that Makes Today's Homes So Different, So Appealing?, in der er als einer der ersten die Werbe- und Plakat-Ikonografie in die Kunst brachte. Hamilton, der beruflich zunächst mit Werbung und Industriedesign gearbeitet hatte, spielte in vielen seiner Collagen mit den Klischees moderner Lebens- und Technikkultur. Fotografien, Plakate, Fernsehspots und Kitsch-Gegenstände schlachtete er als Rohstoff aus und platzierte sie in traditionellen Genres wie der Darstellung von Innenräumen, Akten, Stillleben oder Porträts.

Er schuf aber auch Gemälde und Skulpturen, gestaltete zudem das Cover für das 1968 erschienene White Album der Beatles. Eine Kontroverse löste Hamilton vor wenigen Jahren aus, als er den damaligen britischen Premierminister Tony Blair in seinem Bild Shock and Awe mit Cowboy-Shirt und Waffengürtel zeigte.



"Richard Hamilton war einer der einflussreichsten und markantesten Künstler der Nachkriegszeit", sagte der Direktor der Londoner Museumsgruppe Tate, Nicholas Serota. Zeitgenossen wie Andy Warhol und Joseph Beuys hätten ihn sehr bewundert. Sein Einfluss auf neue Künstlergenerationen sei "unermesslich", hieß es von Hamiltons Galerie.

Hamilton war 1922 in London zur Welt gekommen und hatte dort unter anderem an der Slade School of Fine Art studiert. Er erhielt diverse Preise, darunter 2007 den Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt. 1988 stand er auf der Shortlist des Turner Prize. Bis vor wenigen Tagen arbeitete er an einer großen Retrospektive, die im nächsten Jahr in London, Los Angeles, Philadelphia und Madrid zu sehen sein wird.