Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei will gegen die Steuernachforderung der Behörden Widerspruch einlegen. Dafür werde er die zahlreichen Spenden seiner Anhänger nutzen, sagte Ai Weiwei. Der Dissident erhielt nach Angaben seiner Mitarbeiter in den vergangenen Tagen Spenden in der Gesamthöhe von 6,7 Millionen Yuan (rund 750.000 Euro). Er wurde von den Behörden aufgefordert, bis zum kommenden Dienstag 15 Millionen Yuan zu zahlen.

"Wir haben niemals gesagt, dass wir die Steuerforderung begleichen werden", sagte Ai. Entsprechend der Gesetzeslage müsse das Geld jedoch zumindest als Garantiesumme hinterlegt werden. Es sei in der Kürze der Zeit nicht möglich, eine Hypothek auf das Haus seiner Mutter aufzunehmen. Ai bekräftigte, dass es ihm nicht darum gehe, finanzielle, sondern moralische Unterstützung zu erhalten.

Ai zeigte sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft seiner Landsleute. Die Behörden hatten ihn verpflichtet, Peking nicht zu verlassen und keine Interviews zu geben. Dem ARD-Hörfunkstudio in Peking sagte er aber, er empfinde es als seine Pflicht, die Stimme weiter zu erheben.

Der Künstler wirft den Behörden vor, ihn "brechen" zu wollen. Ai war Anfang April wegen angeblicher Steuervergehen festgenommen und fast drei Monate ohne Anklage an einem unbekannten Ort inhaftiert worden. Im offenen Konflikt mit der Staatsmacht steht Ai, seit er nach dem Erdbeben 2008 in der Provinz Sichuan eine unabhängige Untersuchung der Gründe für den Einsturz zahlreicher Schulen gefordert hatte.