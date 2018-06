Erinnerungen an Los Angeles und Kapstadt, an eine Kindheit in Kosel und auf Sylt: Der in Kiel geborene Fotograf Sven Jacobsen gewährt Einblicke ins Private. Sein Fotoband Back To Mama zeigt emotionale Bilder zwischen Familienleben und Einsamkeit, Kindheit und Erwachsenwerden. Ein persönliches Dokument, aus dem sich die Sehnsucht nach dem Einfachen und Wesentlichen lesen lässt.