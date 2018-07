Der Fotograf Laurenz Berges widmet sich den wenig beachteten Stellen in Innen- und Außenräumen. In seinen Bildern, die in dem Buch Frühauf Danach (Schirmer/Mosel, 49,80 €) gezeigt werden, dokumentiert er bröckelnden Putz, blinde Fenster und Häuser, die in wintergrauer Landschaft stehen. Es ist eine eigenwillige Art, sich dem Thema Zuhause zu nähern: Berges zeigt, was einst ein Zuhause war oder eines hätte sein sollen. Die Motive erzählen vom Verlassen und Vergessen. Ungerührt führt er so das menschliche Streben nach Geborgenheit vor.