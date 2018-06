In den Augen von Jean Dubuffet ist Kunst keine Beschäftigung für Eliten. 1901 in Le Havre geboren, arbeitete Dubuffet erst viele Jahre als Weinhändler, bevor er in den 1940er Jahren zur Kunst fand. Er verschrieb sich selbst einer naiven Malerei und förderte den künstlerischen Ausdruck von Kindern, Kriminellen oder geistig Kranken. Dieser Bewegung gab er den Namen Art brut. Vor seinem Tod schuf Dubuffet eine Serie von flüchtig skizzierten Figuren. Die Londoner Waddington Custot Galleries zeigen erstmals diese und andere seiner Spätwerke bis zum 14. April.