Maurizio Cogliandro wollte sich mit seiner Serie One Step Behind You von anderen Projekten ablenken. Was als lose Folge von Italien-Ansichten begann, entwickelte sich zu einer Art Tagebuch. Cogliandro versucht, sich seinen Motiven nicht nur zu nähern, sondern ihr Wesen zu erfassen. Der Betrachter soll die Bilder wahrnehmen, als wären es die eigenen Schnappschüsse.

One Step Behind You war für den Fotobuch Dummy Award des 5. Internationalen Fotobuch Festivals 2012 in Paris nominiert.