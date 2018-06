In ihrem Buch The Great Unreal, erschienen bei der Edition Patrick Frey, widmen sich die Schweizer Künstler Taiyo Onorato und Nico Krebs Landschaften und Vororten der USA. Die Motive sammelten sie während einer mehrmonatigen Reise. Jedes Foto, das in dieser Zeit entstand, scheint eine geheime Botschaft zu haben, wirkt vertraut und fremd zugleich. Die Nachbearbeitung der Bilder ist dabei nicht immer offensichtlich, doch Krebs und Onorato spielen stets mit der Irritation des Betrachters. Wir zeigen eine Auswahl aus der Serie.