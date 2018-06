Sicherheitskräfte haben den chinesischen Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei daran gehindert, an einem Prozess gegen seine Steuerstrafe teilzunehmen. "Obwohl ich ein Repräsentant der Anklage bin, ist es mir nicht erlaubt, dorthin zu gehen", schrieb Ai Weiwei auf Twitter. "Sie haben gesagt: 'Wenn du versuchst, ins Gericht zu kommen, wirst du dort niemals ankommen", teilte er AFP mit.

Vor dem Gericht im Pekinger Bezirk Chaoyang wurde am Nachmittag (Ortszeit) eine Klage seiner Firma Fake gegen die Pekinger Steuerbehörde verhandelt. Ai Weiwei wirft der Behörde vor, ihn zu Unrecht zu einer Steuerstrafe in Höhe von 15,22 Millionen Yuan (1,9 Millionen Euro) verurteilt zu haben. Der Regierungskritiker hält den Vorwurf der Steuerhinterziehung für haltlos und politisch motiviert.

Ai Weiwei wurde vor Gericht von dem Anwalt Pu Zhiqiang und seiner Frau Lu Qing vertreten, die auch offizielle Repräsentantin der Firma Fake ist. Ai beklagt, dass seine Anwälte keinen Einblick in das gegen ihn angeblich vorliegende Beweismaterial hätten und die Anklage, die zu dem Bußgeld führte, von der Polizei auch gegenüber den Steuerbehörden unter Verschluss gehalten werde. Die chinesischen Behörden arbeiteten nicht professionell und hätten auch nicht diesen Anspruch – "sie wollen mich einfach nur vernichten", sagte der Künstler.

Ai Weiwei war im vergangenen Jahr für 81 Tage von der Polizei an einem unbekannten Ort festgehalten worden. Er wurde am 22. Juni 2011 frei gelassen , allerdings unter der Auflage, ein Jahr lang Peking nicht zu verlassen. Dieses Verbot endet am Freitag. Es ist aber unklar, ob der Dissident danach frei reisen darf.