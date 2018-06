Musik ist eine Kunstform, keine Frage. Aber ist sie auch eine Bildende Kunst? Die Ausstellung A House Full of Music in der Darmstäder Mathildenhöhe bringt Werke zusammen, in denen sich die Flüchtigkeit der Tonmalerei auflöst: Marcel Duchamp oder John Cage haben schon früh den Kunstcharakter von Musik bildnerisch dargestellt. Wer und was kam nach ihnen? Wir zeigen eine Auswahl aus dem Ausstellungskatalog.