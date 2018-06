Der Quader des Anstoßes steht im Nordhof, abgetrennt durch einen Bauzaun, ständig bewacht durch Sicherheitspersonal, und ab und zu schaut die Polizei vorbei. Das BMW Guggenheim Lab wurde im Nordhof des Pfefferberg aufgestellt; es wirkt wie ein übergroßer Container auf Stelzen, stabil und licht zugleich. Vom 15. Juni bis 29. Juli soll in mehr als 100 Veranstaltungen über die Zukunft der Stadt debattiert werden.

Der Pfefferberg ist ein alter Brauerei-Komplex in Prenzlauer Berg in Berlin, zwischen Schönhauser Allee und Christinenstraße. Auf den ersten Blick wirkt er wie viele ehemalige Industrieanlagen: rote und gelbe Klinker, verschachtelte Innenhöfe, oben ein massiver Schornstein. Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass der Pfefferberg ein lebendiges Experiment ist.

In den verschiedenen Institutionen wird seit der Wende gelebt und geforscht, wie Raum und Gesellschaft, wie Kunst und Wahrnehmung oder wie Mensch und Technologie zusammenhängen, wie das Menschsein in der Stadt gelebt werden kann. Die Künstler, Wissenschaftler, Kuratoren und Architekten des Pfefferbergs beschäftigen dabei auch immer Zukunftsfragen. Nach der Wende zog die bürgerbewegte Berliner Kulturszene ein. Seit 2000 werden die Gebäude nach und nach saniert. Längst haben sich namhafte Künstler wie Olafur Eliasson und Galerien wie Akira Ikeda aus Japan und Mikael Andersen aus Dänemark angesiedelt.

Und nun also das BMW Guggenheim Lab . In den vergangenen Monaten gab das immer wieder Anlass zu Diskussionen: Erst sollte es im Stadtteil Prenzlauer Berg errichtet werden. Dann wurde Kreuzberg anvisiert, doch bevor es aufgestellt werden konnte, wuchsen die Proteste gegen das Lab als Symbol der Gentrifizierung so stark, dass man sich für den Pfefferberg entschied. Hier soll nach Lösungen gesucht werden, wie das Leben in Städten zwischen Komfort und sozialer sowie ökologischer Verantwortung gestaltet werden kann. Das Guggenheim Lab reist sechs Jahre lang als mobiles Labor durch die Welt; das Motto des ersten Zyklus ist "Confronting Comfort : Ideen für die Großstadt".

Doch eigentlich kann das BMW Guggenheim Lab nur als Nachhut bezeichnet werden: Die Fragen, die nun laut Ankündigung dort diskutiert werden sollen, debattieren und leben die Pfefferbergler schon seit Jahren.

Der Pfefferberg vor 1989 Joseph Pfeffer aus Bayern kaufte 1841 ein Grundstück vor den Toren Berlins, um eine Brauerei zu bauen. Zehn Jahre später musste er die Immobilie verkaufen; in den Folgejahren wechselte die Brauerei Pfefferberg immer wieder den Besitzer und wurde dabei stetig vergrößert. Nach dem ersten Weltkrieg übernahm 1919 die Brauerei Schultheiss das Gelände. Die Bierproduktion wurde 1921 beendet. Auf dem Pfefferberg wurden dann Schokolade, Pralinen und Backwaren hergestellt. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte die Berliner Zivilbevölkerung die Tiefkeller als Schutz bei Bombenalarm. In der Nachkriegszeit ging das Gelände am Prenzlauer Berg in DDR-Eigentum über. Bis 1973 arbeiteten hier Angestellte der Druckerei Neues Deutschland; in einem der ehemaligen Pferdeställe wurden betriebseigene Schweine für die Kantine gemästet. Anfang 1988 gab es ein erstes Konzept für die Sanierung der ehemaligen Brauerei Pfefferberg zur „Kulturfabrik Pfefferberg". Der Pfefferberg heute Nach der Wiedervereinigung gehörte die Immobilie zu gleichen Teilen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin. Ende 1990 gründete sich der Verein Pfefferwerk, um kulturelle und soziale Nutzung auf dem Gelände zu ermöglichen. In den 1990er Jahren wurde der Pfefferberg berühmt durch zahlreiche Musikveranstaltungen und Tanztage. Die BRD und Berlin schrieben den Pfefferberg Anfang 1997 zum Verkauf aus und wurde im Dezember 1999 als Stiftungskapital in die Stiftung Pfefferwerk eingebracht. Mit der Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co.KG, deren Geschäftsführer Klaus Krebs ist, wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Die Gebäude stehen unter Ensembleschutz und müssen denkmalgerecht saniert werden. Die Nutzung muss in den Bereichen Kultur, Soziales und Dienstleistungen erfolgen. Das Gelände gehört nach wie vor der Stiftung Pfefferwerk.

"Wir sind die Contentwolke am Pfefferberg", sagt Hans-Jürgen Commerell. Der Direktor des Aedes Architekturforums sitzt mit Kristin Feireiss im grünen Hof, nebenan hört man Baumaschinen. Kristin Feireiss gründete Aedes vor 32 Jahren – als erste private Architekturgalerie weltweit. Später leitete sie das Niederländische Architekturmuseum in Rotterdam und war Kommissarin des Niederländischen Pavillons auf der Architekturbiennale in Venedig 2001.

Die Proteste in Prenzlauer Berg gegen das Lab sehen Feireiss und Commerell gelassen: Sie kämen aus einer gut situierten Umgebung, die per se alles tut, um ihr Territorium zu verteidigen – "gegen was eigentlich?" Die Proteste gegen des Guggenheim Lab finden sie "absurd, aber nicht weniger spannend". Sie wünschen sich allerdings, dass das Lab die Ereignisse und Proteste aufgreift.

