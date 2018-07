Die Spuren, die die Zeit in den Bauwerken einer Stadt hinterlässt, ist das Thema der Autorin Annett Gröschner und des Fotografen Arwed Messmer. In ihrem jüngsten Projekt haben sie sich der Berliner Fruchtstraße gewidmet. Sie wurde am 27.März 1952 vom Berliner Vermessungsfotografen Fritz Tiedemann dokumentiert. Messmer hat aus diesen 32 Einzelbildern ein großformatiges Panorama geschaffen. Es steht symbolisch für das Berliner Stadtbild der Nachkriegszeit. Für ihre Arbeit hat das Duo Gröschner/Messmer jetzt den Deutschen Fotobuchpreis in Silber erhalten.