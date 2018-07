Auf den ersten Blick wirken Terry Haggertys Bilder dreidimensional. Erst bei näherem Hinsehen erkennt der Zuschauer die feinen Muster aus Streifen und Linien. In seiner Arbeit verbindet der 1970 in London geborene Künstler die Prinzipien der Minimal Art mit den Effekten und experimentellen Ansätzen der Op-Art. Seine Farben sind meist monochrom, die Formen extrem schlicht. Ein neuer Bildband, erschienen bei Hatje Cantz, zeigt die Bandbreite des in Berlin lebenden Künstlers.