Zoo, Bahnhof, Universitäten, Boulevards, Straßenstrich, Luxus, Touristenattraktionen und Armut – alles zeitgleich auf einem Quadratkilometer. Das westliche Charlottenburg ist seit jeher geprägt von geschäftiger Dynamik und parallelen Lebenswelten. 13 Fotografen der Agentur Ostkreuz haben für C/O Berlin Charlottenburg und seine Bewohner erkundet sowie die vielfältigen Geschichten und soziale Schichten hinter dem hektischen Treiben und den Fassaden freigelegt.



Die Open-Air-Ausstellung eröffnet am 19.09.2013, um 19:00 Uhr vor dem Amerika Haus in Berlin.