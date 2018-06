Wie konservieren wir Erinnerungen? Halten wir uns an den heiteren Moment fest, den drapierten Gruppenbildern vom Familienfest? Oder sind es die stillen, zärtlichen Momente, in denen uns geliebte Menschen ihre Schwächen offenbart haben? Die 1978 geborene Fotografin Lydia Goldblatt hat ihre alternden Eltern auf sehr einfühlsame Weise porträtiert. Aus den Bildern spricht die Vergänglichkeit, gleichsam trotzen sie der Morbidität eine Geborgenheit ab. Der Bildband Still here ist erschienen im Hatje Cantz Verlag.