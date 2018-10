Cornelius Gurlitt ist tot. Das bedeutet aber nicht, dass seine aufsehenerregende Kunstsammlung jetzt ohne weitere Prüfung ins Ausland verschwindet, wie kurz nach der Meldung seines Todes spekuliert wurde.

Vor ein, zwei Monaten soll der Münchner Kunsthändlersohn ein Testament verfasst haben, in dem er angeblich festlegte, dass die Sammlung an eine Institution im Ausland geht. Wie es nun aussieht, soll es sich dabei um das Kunstmuseum Bern handeln. Dass Gurlitt ein Testament in diesem Sinne aufgesetzt haben könnte, scheint jedoch naheliegend. Der Lebenssinn des weltabgewandten Mannes lag darin, die Sammlung seines Vaters zusammenzuhalten. Gut möglich, dass er das auch über seinen Tod hinaus verfügt hat.

Waren also sämtliche Anstrengungen umsonst, die Herkunft jedes einzelnen Werkes zu klären? Die Vorbesitzer oder deren Erben ausfindig zu machen, von denen diese Werke in der NS-Zeit geraubt oder abgepresst wurden? Restitution für diese Fälle anzustreben?

Gurlitt hätte sich nicht verpflichten müssen

Nein. Denn vor einem Monat hatte sich Gurlitt mit der Bundesregierung und der bayerischen Landesregierung darauf geeinigt, was mit den zunächst beschlagnahmten Bildern geschehen soll. Sechs Seiten umfasst das Dokument, und Gurlitt unterwirft sich darin den Washingtoner Prinzipien zum Umgang mit NS-Raubkunst von 1998. Darin haben sich Deutschland und 43 andere Staaten verpflichtet, NS-Raubkunst zurückzugeben. Gurlitt willigte ein, Nachforschungen zuzulassen, woher bestimmte Werke seiner Sammlung stammen.

Das war, was man im besten Falle von ihm erhoffen konnte. Es bedeutete, dass er sich damit einverstanden erklärte, dass die Herkunft der Werke geklärt wird, Restitutionsansprüchen nachgegangen wird und vor allem, dass im Zweifelsfalle (der in der Provenienzforschung häufig genug eintritt) moralische Ansprüche schwerer wiegen als finanzielle Interessen, also eher großzügig restituiert werden soll. Als Privatmann hätte sich Gurlitt dieser Washingtoner Erklärung nicht unterwerfen müssen, weil sie eine Selbstverpflichtung von Staaten ist und keinen Gesetzescharakter hat.

Auch ein neuer Besitzer muss entschädigen

Auch wenn in der Vereinbarung zwischen Gurlitt, der Bundes- und der Landesregierung nichts davon steht, wem Gurlitt seine Bilder vermachen will, gilt sie für jeden, der sie erben wird. Das betonte am Dienstagabend eine Sprecherin des Justizministeriums. Jeder muss die Erben der Vorbesitzer entschädigen. Auch wenn sich der neue Besitzer der Sammlung in Österreich oder der Schweiz befindet, wie spekuliert wird.

Alles gut also? Einiges zumindest. Den größten Gewinn, den die Gesellschaft aus dem Kunstskandal um Gurlitt ziehen kann, ist die Erkenntnis, dass das braundunkle Kapitel unserer Geschichte, die Aufarbeitung der Verbrechen und die Entschädigung der Opfer, nicht abgeschlossen sind. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, bezeichnete die Kunstwerke aus NS-Raubkunst als "die letzten Kriegsgefangenen" und hatte damit durchaus Recht. So wie wir den Menschen verpflichtet sind, die Opfer der NS-Diktatur wurden, den Millionen ermordeter Juden, den Sinti und Roma, den Homosexuellen, den Zwangsarbeitern und Deserteuren, so sind wir auch deren Besitztümern verpflichtet, weil sie die einzige Verbindung zwischen den NS-Opfern und ihren Nachfahren sind.