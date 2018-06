Man kann diesen großen, hochformatigen Band aufschlagen und der Zufall führt, ja saugt einen direkt hinein in eine Lebensgeschichte: Sharon D. Butte steht da zum Beispiel, mitten in einem nüchternen Schwarzweißbild. Sie hält ihren Sohn, noch ein Kleinkind, über dem Kopf. Er hat seine Hände tief in ihrem Afro vergraben. Sharon selbst scheint kaum älter zu sein als zwanzig Jahre, auf ihrem Trägerhemd steht: Evil Woman. Stolz steht sie, gerade aufgereckt und doch ist ihr Blick abgekämpft, da hat sich etwas eingegraben in ihr Gesicht, vielleicht sind es Spuren einer Härte, einer Enttäuschung. Der Raum um sie herum ist nur abgekämpft, von Stolz keine Spur: Eine Matratze, dahinter ein großer Fernseher, links die Kochzeile vor der Tür. Sharons Jacke hängt über einem Stuhl, rechts in den Vordergrund ragt ein Gitterbett.

"Was ich wirklich gerne hätte", schreibt sie mit sehr gleichmäßiger, noch den 1970ern entstammenden Norm-Schreibschrift unter das Bild: "Ein richtiges Heim mit hübschen Möbeln, auch einen Van zum Fahren und ich gäbe auch gerne meinem Sohn, was ich nicht bekam in meinem Leben. Es hat mit Liebe zu tun." Hinter dem Gitterbett sieht man an der Wand, direkt unter Zeichnungen und Notizen, was sich auf dieser Seite des Buches fast wie ein konstantes Thema, ein Wasserzeichen durch die Bilder zieht: einen Riss im Putz. Es bröckelt.

Der Fotograf Jim Goldberg, aufgewachsen in den fünfziger Jahren im zumeist begüterten, vornehmlich weißen New Haven, begann 1977 Porträts in San Francisco zu machen, die sich unverblümt, direkt, im Stil des cinema vérité einem narrativen Gehalt der Fotografie widmeten: der großen gesellschaftlichen Krise der USA, der Spaltung in Reich und Arm.

1985 erschien der Band Rich and Poor, der jetzt vom Steidl-Verlag neu herausgegeben worden ist. Damals wurde das Buch zögerlich aufgenommen, entwickelte bald ein gewaltiges Echo, war schnell nur noch antiquarisch erhältlich. Goldberg Arbeiten erforschten "die komplexen und subtilen Probleme der Desintegration des amerikanischen Traums nach dem Zweiten Weltkrieg", schrieb die Kuratorin Susan Kismaric damals. Denn um den American Dream, den Traum des sozialen Aufstiegs, war es Mitte der achtziger Jahre in etwa so bestellt wie um die Behausung von Sharon D. Butte: Er bröckelte gewaltig.

Das Ende der siebziger Jahre bildete, wie George Packer in seinem Band Die Abwicklung feststellte, das Ende der Roosevelt Republic – eine Gesellschaft, die zwar längst nicht mit all ihre Bigotterie aus Rassentrennung, Ausgrenzung oder sexueller Unterdrückung ins Reine gekommen war, die aber ein einigermaßen funktionierendes Staatswesen aufwies. Und die, wie Goldberg formulierte, noch die Möglichkeit enthielt, "dass sich die Dinge zum Besseren wenden".

Als er mit den Porträts in San Francisco begann, stagnierten allerdings die Reallöhne, wie auch die Abschlussquoten der Universitäten; die Industrieproduktion wurde zunehmend in Billiglohnländer verlagert, Ronald Reagan nahm seinen Kampf gegen die Gewerkschaften auf, die krachend unterlagen. Im Ergebnis begannen in den achtziger Jahren die Jahre des hire and fire, mit den Gewerkschaften schwand der Anteil der Mittelklasse-Löhne am Gesamteinkommen. Staatliche Eingriffe zugunsten der abhängig Beschäftigten oder Ideen des Wohlfahrtsstaates wurden als unamerikanisch abgetan. Der Finanzkapitalismus setzte sich durch.

Goldberg war nach San Francisco gezogen, begann die Bewohner billiger Hotels zu fotografieren, einiges erinnert an die Aufnahmen von Bruce Davidsons erschütternde Porträt-Serie East 100th Street. Vielleicht reicht der Impetus noch viel weiter zurück: Bis zu Jacob Riis (1849-1914), der in den achtziger Jahren als Journalist und Fotograf einer der ersten war, der die sozial engagierte Reportage in das Elend der Mietskasernen von New York trug. Seine bekannteste Reportage, für die er das Leben in den heruntergekommenen Wohnungen mit einem frühen Magnesium-Blitz ausleuchtete, trug den Titel: Wie die andere Hälfte lebt. Riis erntete harsche Kritik, ihm wurde vorgehalten, er mische sich in anderer Leute Angelegenheiten ein.