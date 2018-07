Einmal noch müsste man an jenen Punkt zurückkehren können, an dem für ihn das alte Italien unterging und die neue Epoche ihre Fratze zeigte. Pier Paolo Pasolinis Schmerz, seine Trauer, seine Wut und die dagegen mobilisierte wie daraus gewonnene Lebensgier würden eine ganz andere Wucht entfalten, als sie es in einer ultra-turbo-hyperkapitalistisch homogenisierten Welt tun. Doch selbst eine Zeitmaschine würde wohl nur erste Hilfe leisten. Denn die "anthropologische Revolution", die ihn so verstörte, hat weder ein verbürgtes historisches Datum noch einen für jeden auffindbaren Ort.

Ihr Schrecken speist sich aus einer moralischen Haltung, die erst in Verbindung mit einer künstlerischen Vision eine alles verschlingende Macht entwickelt.

Das heißt nicht, dass ihr jenseits der poetischen, filmischen und publizistischen Werke, die von ihrer Gefräßigkeit Zeugnis ablegen, keine Wirklichkeit entsprechen würde. Aber auch da, wo man ihr zeitgenössisches Äquivalent entdecken könnte, in China, wo Bulldozer über Nacht mit ganzen Stadtvierteln zugleich Lebensweisen unterpflügen, um Platz für Wohn- und Büromaschinen zu schaffen, steht die Gewalt der Zerstörung gegen eine unvermeidliche Modernisierung, die nur jedes menschliche Maß verloren hat.

Pasolinis großer biographischer Bruch

Der große biografische Bruch kommt für Pasolini ohnehin gut zehn Jahre früher als der von ihm geschichtlich diagnostizierte. Am 28. Januar 1950 trifft der 27-Jährige zusammen mit seiner abgöttisch geliebten Mutter Susanna, einer Lehrerin, aus dem Friaul am römischen Hauptbahnhof ein, in einer vorindustriell anmutenden Stadt. Die Schule in Casarsa, an der er als Lehrer angestellt war, hat ihn gefeuert, nachdem er bei einem Dorffest im benachbarten Ramuscello aufs Feld verschwunden ist, um sich mit einigen Jungen zu vergnügen, die Kommunistische Partei hat ihn wegen seiner Homosexualität als "moralisch nicht würdig" ausgeschlossen.

In Rom zieht er nach einem Intermezzo bei einem Onkel an der Piazza Costaguti zusammen mit der Mutter und dem nachgekommenen Vater, einem Berufsoffizier, zunächst für drei Jahre nach Ponte Mammolo, ein vorstädtisches Armenviertel, von dem aus es nur einen Katzensprung zum Gefängnis von Rebibbia ist. Er muss sein Leben völlig neu organisieren und findet einen miserabel bezahlten Job als Lehrer in Ciampino. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostet ihn der Weg dorthin drei Stunden.

Das Erwachen zum Schriftsteller

Es beginnt der zweite Teil seines Lebens: das Erwachen zum Schriftsteller, der an die Stelle lyrischer Preziosen in friaulischer Sprache mit Ragazzi di vita ein wildes Erzählen voller Romanesco-Einsprengsel setzt, der Volkssprache, die ihn die Brüder Franco und Sergio Citti lehren. Der Dialogschreiber für Mauro Bolognini und Federico Fellini folgt dem Drang, ohne große technische Kenntnisse selber Filmregisseur zu werden, und dreht mit Accattone 1962 ein Schlüsselwerk des Neorealismus, um sich von dessen Ästhetik bald zu lösen. Und der mit seiner Sexualität ringende Schwule tauscht seine frühen Heimlichkeiten ein gegen ein selbstbewusst befreites Leben mit Liebhabern und Strichern.

Dieser zweite Abschnitt, in dessen Verlauf er bis zu seiner Ermordung in Ostia 1975 Weltruhm erlangt, ist freilich nicht denkbar ohne den ersten. Der erzwungene Abschied von Casarsa prägt sein Denken als unausgesprochene Grunderfahrung. Das Land im wiederkehrenden Gleichmaß der Jahreszeiten steht gegen den Fortschrittswahn der Stadt, die kulturelle Überlieferung gegen die Geschichtsvernichtung, die Würde des Bäuerlichen und Subproletarischen gegen den Dünkel einer sich zur universalen Klasse aufschwingenden Bourgeoisie – und dies alles nicht in Verklärung dörflicher Strukturen, sondern als Energiequelle eines rauen Gegenzaubers, der an den Rändern Roms, in den Borgate, ein widerständiges Paradies entdeckt.