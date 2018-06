Der Düsseldorfer Kunstberater Helge Achenbach muss Schadenersatz in Höhe von etwa 19,3 Millionen Euro zahlen. Das hat das Landgericht Düsseldorf entschieden. Das Geld geht an die Albrecht-Familie, die Erben des Aldi-Unternehmens. Die Familie hatte exakt diese Schadenssumme gefordert.

Achenbach habe für die Vermittlung von Kunstwerken und Oldtimern an den 2012 verstorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht nach eigenem Ermessen Aufschläge auf den Kaufpreis erhoben, zu denen er nicht berechtigt gewesen sei, stellte die 6. Zivilkammer des Gerichts fest. Achenbachs Version, wonach es einen mündlich vereinbarten Ermessensspielraum gegeben habe, hielt Richter Joachim Matz für nicht überzeugend. "Es besteht kein Zweifel daran, dass es diese Absprache nicht gegeben hat", sagte Matz. Gegen das Urteil ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin Berufung am Oberlandesgericht möglich.



Achenbach sitzt seit Juni 2014 in Untersuchungshaft. Er hatte die Vorwürfe teilweise zugegeben. In dem Strafprozess am Essener Landgericht hatte er gesagt, teilweise "unberechtigte Aufschläge" bei den Kunstverkäufen an seinen Duzfreund Albrecht vorgenommen und auch Preise auf Rechnungen eigenhändig manipuliert zu haben. Bei den Oldtimergeschäften will er Albrecht aber über die Aufschläge vorab informiert haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte Achenbach vorgeworfen, Berthold Albrecht bei 22 Kunst- und Oldtimerverkäufen um rund 23 Millionen Euro betrogen zu haben.



Babette Albrecht, die Witwe des Aldi-Erben, hatte nach dem Tod ihres Mannes die Rechnungen prüfen lassen. Eine Strafanzeige der Familie Albrecht hatte die Ermittlungen gegen den bekanntesten Kunstberater Deutschlands in Gang gebracht.