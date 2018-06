Dass die beiden Künstler Mary Heilmann und David Reed aus Kalifornien stammen, sieht man ihren Werken an. Mit einer bunt-psychedelischen Farbgebung ruft Heilmann Assoziationen zur Beat- und Surfer-Generation auf, in Reeds Bildern ziehen sich grelle Schlaufen über die Leinwand. Seine Gemälde integriert der Künstler auch gerne in nachgebaute Filmsets, etwa in ein Schlafzimmer aus Hitchcocks Vertigo. Heilmanns und Reeds erste gemeinsame Ausstellung Two by Two läuft im Hamburger Bahnhof in Berlin bis zum 11. Oktober.