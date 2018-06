5/11

5. Cindy Sherman: Seit Sherman Mitte der Siebziger damit begann, sich selbst zu fotografieren, begleitet ihre Werke das Missverständnis, es handele sich um Selbstporträts. Das Gegenteil ist der Fall. In ihrem Atelier veranstaltet die New Yorkerin mit Masken, Make-up, Prothesen, Schutt oder Unmengen von Stoff wahre Materialschlachten: Niemand zelebriert das Verschwinden in den eigenen Bildern so kunstvoll wie sie. | Abbildung: Cindy Sherman: "Untitled # 496", 2010