Kaum zu glauben, dass der Zero-Rakete auf dem Weg in Richtung Kunstgeschichte fast der Sprit ausgegangen wäre. Zwei Boomphasen hielten das Projekt glücklicherweise auf Kurs. Die erste begann gleich zu Anfang: 1958 formierten sich Otto Piene, Heinz Mack und Günther Uecker zu Zero. Sie vernetzten sich mit Künstlern wie Lucio Fontana aus Mailand oder Yves Klein aus Paris zu einer schlagkräftigen Avantgarde, die eine ungegenständliche und unpersönliche, dabei aber coole, spirituelle und erstaunliche Kunst propagierte. Frühe Anerkennung in Museen in Leverkusen (1960) und Amsterdam (1962) waren der Lohn. Nach Ende der Gruppe (1966) stellten Piene, Mack und Uecker bis in die Siebziger hinein auf Biennalen und auf der Documenta aus. Danach wurde es ruhig um Zero.

Sprung in den Februar des Jahres 2010 und einen Auktionssaal von Sotheby’s in London. Die Sammlung Lenz Schönberg mit Zero-Kunst wird versteigert – und erzielt sensationelle Ergebnisse. Ein Nagelbild von Uecker verfünffacht seinen Schätzpreis auf rund 936.000 Euro. Werke von Piene und Mack landen bei 250.000 und 230.000 Euro. Auch hier hatte man ein Fünftel des Preises erwartet. So gerät Zero wieder ins Blickfeld. Die zweite Zündphase der Zero-Rakete wurde maßgeblich vom Markt angeheizt. Der Rekordpreis für ein Uecker-Nagelbild liegt mittlerweile bei 1,26 Millionen Euro – erzielt im vergangenen Juli mit Hommage à Fontana I (1962) bei Ketterer in München.

Auf den Boom am Markt folgt die Wiederentdeckung durch die Kuratoren: 2014 stellte Heinz Mack goldene Stelen vor der Kirche San Giorgio Maggiore in Venedig auf und Otto Piene ließ aufblasbare Sterne über der Berliner Nationalgalerie aufgehen. Aktuell läuft im K20 in Düsseldorf Günter Ueckers Werkschau (bis 10. Mai) – und dann gibt es natürlich die lang erwartete Zero-Retrospektive, die nach einer Station im Guggenheim Museum New York jetzt bis zum 8. Juni im Martin-Gropius-Bau in Berlin gastiert, bevor sie nach Amsterdam weiterzieht. All das mehrt den Ruhm: Während Günter Uecker sich schon seit längerem in den Top 100 des Kunstkompasses festgesetzt hat, macht vor allem Mack mit einem Zuwachs von 4.250 Punkten und einen großen Sprung auf Platz 204 auf sich aufmerksam. Anlass für ein Gespräch mit dem Künstler auf dem Huppertzhof, seinem Wohnsitz in Möchengladbach.

Frage: Herr Mack, ich habe gelesen, dass Ihre erste Begegnung mit Kultur im Kino Ihres Dorfes stattfand. Ist also das Kino, das ja früher auch als "Lichtspielhaus" bezeichnet wurde, die Geburtsstätte des späteren "Lichtkünstlers" Heinz Mack?



Heinz Mack: Das klingt zwar gut, aber so ganz stimmt es wohl nicht. Richtig ist, dass meine Schwester und ich aus Krefeld nach Lollar evakuiert wurden – das zu meiner Jugendzeit wirklich eher ein Dorf als eine Kleinstadt war. Und in diesem Kuhdorf gab es in der Tat ein Kino, das aber nichts mit einem Kino in unserem heutigen Sinne gemein hatte. Das war eine alte Scheune mit einem Lehmboden. Da wurden die Stühle draufgestellt.



Frage: An welche Filme erinnern Sie sich?

Mack: Ein Erlebnis war für mich, als ich in diesem Kino Zarah Leander sah. Sie war sehr schön – im Dorf gab es nicht so schön angezogene Frauen – und sang mit einer Bariton-stimme Lieder wie Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n. Das war deshalb merkwürdig, weil es gleichzeitig Gerüchte von kriegsentscheidenden "Wunderwaffen" gab. Ebenso im Gedächtnis sind mir Filmaufnahmen der Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die in diesem Kino gezeigt wurden.



Frage: Ein bekanntes Propagandawerk von Leni Riefenstahl …

Mack: Ja, da waren die Nazis natürlich unglaublich stolz drauf. In Riefenstahls Film Olympia sieht man am Ende den "Lichtdom", von dem ich damals nicht wusste, dass er von Albert Speer war. Mich erinnerte das visuelle Spektakel an den Bombenangriff auf Krefeld – der auch ein Lichtdom war und dessen Nachglühen und nachfolgende Explosionen ich damals mit meiner Agfa-Kamera fotografieren konnte. Also, das hat alles wahrscheinlich schon unbewusste Folgen für meine Beschäftigung mit Licht gehabt.