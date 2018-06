Pablo Picassos Bild Les femmes d'Alger ist für den Rekordpreis von 160 Millionen Dollar (etwa 143 Millionen Euro) versteigert worden. Inklusive aller Gebühren kommt der Gesamtpreis sogar auf rund 179,4 Millionen Dollar. Das Ölgemälde ist damit das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Bild. Die Experten des New Yorker Auktionshauses Christie's hatten das 1955 entstandene Gemälde zuvor auf rund 140 Millionen Dollar geschätzt.

Das bislang teuerste Gemälde, das Triptychon Three Studies of Lucian Freud von Francis Bacon, hatte vor rund anderthalb Jahren ebenfalls bei Christie's in New York 142,4 Millionen Dollar erbracht.

Picassos Les femmes d'Alger ist etwa ein mal anderthalb Meter groß, knallbunt, in einer Mischung aus abstrakt und realistisch gemalt und zeigt mindestens vier barbusige Frauen. Das Bild wurde zugleich auch noch zum teuersten je versteigerten Picasso (1818-1973). Es brach den 2010 erzielten Rekord von 106,5 Millionen Dollar für einen Akt mit grünen Blättern und Büste.



Les femmes d'Alger war ursprünglich im Besitz des inzwischen gestorbenen US-Sammlerehepaars Victor und Sally Ganz, die es 1956 direkt von Picassos Galerist Daniel Kahnweiler kauften. Von dem Werk gibt es 15 Versionen. Das Ehepaar Ganz kaufte alle für damals insgesamt 212.500 Dollar, verkaufte sie jedoch später nach und nach wieder.



Bei dem Werk, das nun versteigert wurde, handelt es sich um die Version "O". Sie war zuletzt 1997 bei einer Auktion aufgetaucht und damals für rund 32 Millionen Dollar verkauft worden. Zuletzt gehörte die Hommage an Picassos kurz zuvor gestorbenen Freund und Künstlerrivalen Henri Matisse nach Angaben von Christie's einem "sehr privaten Sammler aus New York".



Bei der Auktion vom Montag wurde zudem ein weiterer Rekord aufgestellt: Eine Bronzestatue des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti wurde für 141,3 Millionen Dollar versteigert. Das ist der bislang weltweit höchste Auktionspreis einer Statue. Es handelte sich um die 1,77 Meter hohe Figur L'homme au doigt. Den bisherigen Rekord hatte ebenfalls eine Giacometti-Statue gehalten: Das Werk L'homme qui marche I war 2010 bei Sotheby's in London für 65 Millionen Pfund (103,93 Millionen Dollar) versteigert worden.