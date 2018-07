Die Wankelmütigkeit im Ästhetischen ist eine der Verunsicherungen, die uns die Moderne beschert hat. Niemand sagt einem im Leben oder in der Kunst, wo's langgeht, was schön und hässlich ist, gut oder schlecht. 1978 wurde im frisch eröffneten New Museum in New York, damals noch in einer Galerie in der 5th Avenue, eine Ausstellung mit dem Titel Bad Painting gezeigt und die (nicht wirklich neue) Freiheit proklamiert, Klassisches mit Populärem zu vermählen, Kitsch mit traditionellen Formen, die von den eigenen überhitzten Fantasien sowieso schon ganz dekonstruiert waren.



Also: erst mal vergessen, was einem auf der Akademie beigebracht wurde. Nirgendwo ankommen zu wollen, gerade nicht beim Wahren, Schönen, Guten, war die Parole. Bad Painting verschleierte natürlich nur ungenügend, dass die beteiligten Künstler auf ziemlich tolle Malerei aus waren, dass das "schlechte" Material der Welt da draußen in etwas Großartiges verwandelt werden konnte, wenn man Kategorien nur kräftig genug durchschüttelte und Wertmaßstäbe einfach umstülpte.

Zu dieser Zeit studierte der 23-jährige Albert Oehlen an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg bei Sigmar Polke, weit weg von Manhattan. Mit seinem Weggefährten Werner Büttner hatte er die "Liga zur Bekämpfung des widersprüchlichen Verhaltens" gegründet, Punk schwappte gerade aus England an die deutsche Küste, Oehlens Nachbar Diedrich Diederichsen erklärte, was man an neuer Musik so zu hören habe. Der Titel der Ausstellung im New Museum – Bad Painting – fand beim angehenden Neuen Wilden Widerhall.

Missverstandene Provokation

Oehlen hatte seinerzeit nicht die geringste Ahnung, welche Künstler unter dem Label gehandelt wurden. Aber der Name gefiel ihm und machte Eindruck, und als "Bad Painting" nach kurzer Zeit – denn der Kunstbetrieb ist ein Durchlauferhitzer – aus dem Sprachgebrauch verschwunden war, erinnerte sich Oehlen daran und charakterisierte seine eigenen Bilder als "Bad Paintings". Das "Selbstporträt mit verschissener Unterhose und blauer Mauritius" aus den frühen Achtzigern kann man durchaus in diesem Zusammenhang sehen. Oehlen war berüchtigt, bald war er auch zusammen mit Martin Kippenberger und Werner Büttner sehr bekannt.

Was damals als Provokation missverstanden wurde, schien dann doch eher eine ziemlich ernsthafte Auseinandersetzung mit immanenten Fragen der Kunst zu sein. Bei Oehlen lässt sich das gut nachvollziehen: Obwohl alles schon einmal da und selbst das Potenzial an Radikalität recht ausgeschöpft war, musste man ja trotzdem weitermalen – und zugleich die Notwendigkeit, malen zu müssen, selbstbewusst behaupten.



Sinnbefreite Collagen

Musik als Unmittelbarkeitsmedium spielte damals für die Neuen Wilden ebenso eine Rolle wie die Affirmation des kommunikativen, alltäglichen Mülls und die neuerliche Entzauberung des längst Entzauberten. Oehlen wandte sich in den späten Achtzigern von seinen subjektivistischen Anfängen auf gewisse Weise ab, auch vom Figürlichen, diesem expressiv-existenziellen Habitus und den fulminanten Albernheiten der frühen Jahre. Was dann kam, nannte er "postungegenständlich", er experimentierte mit Spiegeln, mit Computern; mit Werbeschnipseln schuf er wunderbar oberflächliche, sinnbefreite Collagen. "Ich habe übrigens die Formel für die Lösung des Problems, wie man schöne Bilder macht, gefunden", erklärte er vor ein paar Jahren der Zeitschrift Spex. "In einem Satz: Was scheiße aussieht, muss wieder übermalt werden – erst aufhören zu malen, wenn es gut ist."