Großbritannien hat dem chinesischen Künstler Ai Weiwei unter Verweis auf seine Inhaftierung vor vier Jahren in China ein Geschäftsvisum verweigert. In dem Ablehnungsschreiben, das der Regimekritiker auf dem Fotodienst Instagram veröffentlichte, wird ihm vorgeworfen, im Visumantrag falsche Angaben über seine bisherige Straffälligkeit gemacht zu haben. "Es ist öffentlich bekannt, dass Sie früher in China verurteilt worden sind", heißt es in dem Schreiben. Aus diesem Grund könne ihm nur ein dreiwöchiger Aufenthalt erlaubt werden.

Ai Weiwei betonte, "niemals wegen eines Verbrechens angeklagt oder verurteilt worden" zu sein. Der Künstler war 2011 am Flughafen von Peking festgenommen worden. Dem Unternehmen, das sein Studio betreibt, waren Wirtschaftsvergehen vorgeworfen worden. Zu einem Prozess aber kam es nicht. Nach 81 Tagen in Haft an einem unbekannten Ort wurde Ai Weiwei wieder freigelassen. Seither war sein Pass einbehalten worden. Vor einer Woche hatte er ihn zurückerhalten.



Ai Weiwei erklärte, er habe versucht, den Sachverhalt in Telefonaten mit der Botschaft und den Einreisebehörden zu klären. "Aber die Vertreter bestanden darauf, dass ihre Quellen korrekt seien, und lehnten es ab, eine Fehlentscheidung einzuräumen." Die britischen Behörden hätten auf die Nachrichten über seine Festnahme und die Steuervorwürfe gegen die Firma verwiesen.

Die britische Botschaft in Peking reagierte auf die Vorwürfe nur mit einem Hinweis auf eine Stellungnahme des Innenministeriums in London. Demnach wurde der Antrag "in Einklang mit den jeweiligen Gesetzen" bearbeitet. Zudem sei Ai Weiwei ein Visum für die "ganze Zeitdauer" zwischen den Reiseterminen gewährt worden, die er in seinem Antrag angegeben habe. Trotz seiner falschen Angaben im Visumantrag sei somit eine Ausnahme gemacht worden.



Ai Weiwei warf den britischen Behörden dennoch vor, ihm seine Rechte als einfacher Bürger verweigert zu haben. Damit stelle sich Großbritannien auf die Seite der chinesischen Regierung. Mit der Entscheidung werde "die Position jener eingenommen, die Menschenrechtsverteidigern Leid zugefügt haben", teilte Ai Weiwei mit.



Der Künstler wollte zur Eröffnung seiner Ausstellung in der Royal Academy of Arts vom 19. September bis 13. Dezember nach London reisen. Ob er an der Veranstaltung jetzt noch teilnehmen wird, ist unklar.

Im vergangenen Jahr stellte Ai Weiwei in Berlin aus. Das Video zeigt seine Konzeptkunst.