Der amerikanische Künstler Ellsworth Kelly ist im Alter von 92 Jahren in New York gestorben. Er galt als einer der wichtigsten Vertreter abstrakter Kunst im 20. Jahrhundert. Sein Galerist Matthew Marks, der seinen Tod bestätigte, nannte Kelly ein "wahres amerikanisches Original". Kelly habe mit seinen Arbeiten eine Brücke zwischen der Moderne in Amerika und in Europa geschlagen.

Kellys Werke hätten einen Stil amerikanischer Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg geformt, schreibt die New York Times in ihrem Nachruf. Er habe die leuchtenden Farben der abstrakten Malerei Europas mit Formen aus dem Alltag kombiniert. Für seine Gemälde und Skulpturen wurde er vielfach ausgezeichnet. Seine Kunst war im Museum of Modern Art zu sehen, ebenso wie im Guggenheim und auf der documenta in Kassel. Kellys frühere Gemälde zeichnen sich durch geometrische Flächen aus, in intensiven Farben und mit strikten Konturen. Später verlegte er sich auf Schwarz-Weiß-Bilder.

"Blue Green Yellow Orange Red" von Ellsworth Kelly im Museum of Fine Arts in Boston © Brian Snyder/Reuters









Ellsworth Kelly wurde 1923 als Sohn eines Versicherungsangestellten in Newburgh geboren und wuchs in New Jersey auf. Von 1941 bis 1943 studierte er am Pratt Institute in Brooklyn. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg kam er nach Frankreich, wohin er 1948 zurückkehrte, um in Paris sein Kunststudium an der École nationale supérieure des beaux-arts fortzusetzen. Er pflegte Kontakte mit zahlreichen wichtigen Künstlern dieser Zeit wie Francis Picabia, Brâncuși, Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp sowie John Cage. Picasso, Matisse und byzantinische Mosaike beeinflussten seinen Stil. Erst 1954 kehrte Kelly in die USA zurück und lebte dann in New York.

Die Stadt sei seine Quelle gewesen, sagte Kelly. Die Formation von Leitungsrohren oder das Muster eines Gitterrosts am Straßenrand etwa inspirierten ihn zu seinen abstrakten Gemälden.