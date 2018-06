Unscharf ist alles an ihr, unklar. Eine ätherische Erscheinung, die plötzlich auftaucht in der Bibliothek und umgehend, das ist kein Widerspruch, Raum für sich beansprucht, Aufmerksamkeit. Vorher hat man sie schon kurz im Schnee gesehen, Agnes, in blaues Licht getaucht, wie sie überhaupt beständig in dieses Licht getaucht ist. Ein Wesen auf der Welt, das der Welt fern ist und dem die Welt fern ist.



Eine Frau, die man sich greifen möchte, weil sie unangreifbar ist. Und, versteht sich, eine ideale Projektionsfläche für Wünsche, Begierden, Ansprüche. Ein Gefäß für die große gemeinsame Erzählung. Die wird es dann auch geben. Aber später.

Agnes ist der 1998 erschienene Debütroman des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm. Das, was heute gern in vollendeter Floskelhaftigkeit über Erzählungen von Judith Hermann gesagt wird – dass sie mit wenigen Worten so ungeheuer viel ausdrücken kann; dass das Nichtgesagte oft bedeutsamer ist als das Ausgesprochene – gilt für Stamms Bücher erst recht. Hinter der Wortkargheit seiner Erzählstimmen tun sich Abgründe auf. Stamm ist ein Beschwörer des Unheimlichen, weil seine Figuren uns so bekannt vorkommen.



Wer sich an die Verfilmung eines Stamm-Romans macht, weiß, was er tut und welchen Gefahren er sich aussetzt: Es gibt durchaus ein Pathos des Schweigens und ein Dröhnen der unausgesprochenen Bedeutungsschwere. Regisseur Johannes Schmid hat alles getan, um solche Augenblicke zu vermeiden, ganz frei von Raunen ist sein Werk dann aber doch nicht. Aber meistens. Und das ist schon viel. Das ist vor allem das Verdienst von Odine Johne. Sie ist Agnes. Sie ist blass, sie ist schön, manchmal scheint sie zu schweben, manchmal (das sind die peinsamen Augenblicke) starrt sie gedankenschwer vor sich hin und will uns damit irgendwas sagen, manchmal kann sie wütend werden.



Wer genau und was genau sie ist, versteht auch Walter (Stephan Kampwirth), dessen Vollbart sich im Grenzbereich zwischen Hipstertum und Geschmacksverirrung bewegt, nicht. Es ist keine geringe Leistung, über mehr als 90 Minuten lang ein dezent ratloses Gesicht aufzusetzen, ohne dabei tumb zu wirken. Kampwirth kann das.

Walter also, gescheiterter Schriftsteller mit einem Kurzgeschichtenband als Referenz, recherchiert in der Düsseldorfer Universitätsbibliothek für ein Buch über deutsche Unternehmer in der Gründerzeit. Eine Auftragsarbeit. Mit der für die PR-Arbeit zuständigen Dame hat er praktischerweise gleich eine Affäre. Und dann kommt Agnes. Die beiden finden zueinander, langsam, aber beständig und vor allem fern jeder Kausalität. Stamms Roman ist ein Buch in 36 kurzen Aufzügen. Schmid weicht zwar an mehreren Stellen von der Vorlage ab (der Roman spielt in Chicago; Walter ist Schweizer, Agnes Amerikanerin), dem szenischen Erzählen bleibt er aber treu.