Sie sind bestens gelaunt, als sie die Tür öffnen, aber das sind Eva & Adele ja immer. Wenn sie in ihren exaltierten, meist rosafarbenen Kostümen, grell geschminkt und mit rasierten Köpfen, auf Biennalen, Ausstellungseröffnungen, Kunstmessen oder einfach nur auf der Straße alle Blicke auf sich ziehen, dann hat sie kaum jemand je anders als mit strahlendem Lächeln gesehen. Natürlich kann man mit ihnen ernsthaft über ihre Kunst diskutieren, etwa jetzt bei Kaffee und Kuchen in ihrer Atelierwohnung nahe der Deutschen Oper. Aber die Stimmung ist immer positiv, und es wird viel gelacht – Adele glockenhell, Eva mit samtiger Altstimme.

Gerade sind sie mit ihrer Berliner Ausstellung beschäftigt, die bald beginnt. Im me Collectors Room in Mitte, diesem engagierten, unkonventionellen Privatmuseum des Sammlers Thomas Olbricht, kommen ganz unterschiedliche Phasen und Aspekte des Werks zur Geltung. So groß und facettenreich war das Kunstschaffen des Paares noch nie in Berlin zu sehen. Das freut sie sehr, denn in der hiesigen Szene sind Eva & Adele zwar jedem bekannt, aber viele nehmen sie vor allem als öffentliche Figuren wahr und wissen nicht so recht, was im Charlottenburger Atelier eigentlich entsteht.

Dieser Artikel stammt aus Weltkunst Spezial 02/2018 © Weltkunst Verlag

In den nächsten Tagen steht erst einmal eine Reise nach Paris an, wo sie zu einer Soirée eingeladen sind. Überall in der Welt haben sie Freunde, Bewunderer und Sammler, die sie gerne um sich haben. Danach soll es für eine Woche endlich wieder einmal nach Florenz gehen. Italien spielt eine besondere Rolle für die beiden, denn hier haben sie sich 1989 kennengelernt, auf einem öffentlichen Fest, was ein magischer Moment für sie war. Sie tanzten sechs Stunden am Stück miteinander und fühlten schnell, dass sie füreinander geschaffen waren. "Die Sexualität hat uns zusammengeführt", erzählt Eva. "Sie ist auch heute noch ein Teil der künstlerischen Arbeit." Es ist eine Sexualität jenseits der gesellschaftlich vorgegebenen Formen. Und das Erlebnis des gegenseitigen Verständnisses war so gewaltig, dass es die beiden bald in ihrem ganzen Dasein samt ihrer Kunst für alle Zeit festschreiben wollten.

Mann und Frau wurden eins

Auf einer mehrmonatigen Reise von Italien nach Griechenland entstand ihr erstes gemeinsames Werk "Hellas", eine Videoarbeit in sieben Simultanprojektionen. Eine Selbstfindungsfahrt: Zu sehen ist vor allem die nackte Adele, der Kopf schon rasiert, weiß oder gold geschminkt, sie bewegt sich durch die Landschaft, kommuniziert mit der Natur und mit Tieren, vollzieht kultisch anmutende, aber auch theatralische Bewegungen. Eva taucht nur zuweilen als Braut mit Schleier auf. Es ist eine mühselige, existenzielle, zuweilen sehr berührende Annäherung und Verschmelzung, menschlich wie künstlerisch. Danach bezogen die beiden ein Atelier in Berlin-Schöneberg und arbeiteten daran, wie sie ihre Vereinigung auf Dauer in Kunst und im Leben manifestieren könnten.

Am 11. April 1991 war es so weit: Im Berliner Martin-Gropius-Bau vollzogen sie vor einer internationalen Kunstöffentlichkeit ihre Hochzeit bei der Eröffnung von "Metropolis", einer großen Überblicksschau zum Stand der Gegenwartskunst, organisiert von Christos Joachimides und Norman Rosenthal. Der Anlass war programmatisch, denn fortan machten Eva & Adele, wie sie sich nun nannten, die Kunstwelt zur Bühne ihrer auffälligen Erscheinung. "Where ever we are is museum", lautet ihr Motto, das sie auf Tausenden Postkarten in Umlauf gebracht haben. Es ist auch auf vielen ihrer Bilder und Objekte zu sehen. Keine Documenta in Kassel, keine Biennale in Venedig, keine Art Basel oder wichtige Ausstellungseröffnung, an der sie nicht im zwillingsgleichen Habitus auftauchen. Genauso wichtig – und oft viel spannender – ist ihr Austausch mit den Menschen jenseits der Kunstwelt. Ihr altes Leben ließen sie unwiederbringlich zurück. Ebenso ihre herkömmlichen Geschlechterrollen, Mann und Frau wurden eins.

Das Küntslerduo Eva & Adele auf einem selbstgeschossenen Polaroid, entstanden am 28.08.1992 in Berlin © EVA & ADELE und VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Eva & Adele charakterisieren sich gern als Hermaphroditen, obgleich das nicht ihre biologische Beschaffenheit beschreibt. Mit den hochhackigen Schuhen, pompösen Kostümen, oft in Rosa, auch mit der starken Schminke betonen sie das Weibliche, mit ihren kahlgeschorenen Häuptern das Männliche. Wer Mann ist und wer Frau von den beiden, das wird konkret niemand von ihnen hören. Gewiss, Adele ist klein und trägt ihre weiblichen Rundungen zur Schau. Und bei Eva – die, ganz Dame, demonstrativ stets als Erste begrüßt werden will – erkennt man markante Züge und eine kräftige Figur. Doch alle medizinischen Details werden im Gespräch stets elegant, aber unbeirrbar umschifft. So erhoben sich Eva & Adele zum symbiotischen Doppelwesen, das keine Geschichte hinter sich hat, sondern aus der Zukunft heraus entstand.

Das Schlüsselwort ihres Kunst- und Lebenskonzeptsist "Futuring". Es prangt in zahllosen ihrer Gemälde und Papierarbeiten, in großen Lettern leuchtet es am Schornstein der Berliner Bötzow-Brauerei, die der Unternehmer und Eva-&-Adele-Sammler Hans Georg Näder zu einem Kunst- und Kreativquartier umgewidmet hat. "Eva sagte 1991: 'Wir brauchen ein neues Wort anstelle von Kunst. Wir machen doch etwas Zukünftiges, setzen etwas in Bewegung'", erzählt Adele zur Entstehung des Begriffs.