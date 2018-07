Weiß ist die Stille, das Unberührte, das Licht, die Leinwand unserer Projektionen. Der Hamburger Hochglanzfotograf Tom Jacobi ist fast zwei Jahre lang um die Welt gereist, um Landschaften zu suchen, in denen Ruhe und Form zu schlichter, monumentaler Vollendung finden. Die Steilküste von Sussex, Wüste in Arizona, ägyptische Sandskulpturen, Quellwolken in Bolivien. In seinem Bildband Into The Light (Hirmer Verlag) sammelt er 56 von ihnen, wir zeigen eine Auswahl.